Ascolti TV: Estate in Diretta contro i film di Canale5, i dati della prima vera sfida dei palinsesti estivi

Dopo aver dato una occhiata ai dati Auditel della prima serata del 13 giugno 2022 ampiamente modificata dai commenti alle Amministrative e Referendum, quest’oggi un altro occhio di riguardo va dato anche ai dati Auditel del primo vero pomeriggio in assetto da programmazione estiva. Salutata definitivamente Barbara D’Urso che ora si gode la pausa, i palinsesti pomeridiani di Rai1 e Canale5 sono ora a pieno regime vacanziero.

Quello che ne consegue, però, è che i dati Auditel non sono poi così tanto diversi fra il prima e il dopo. Sembra quasi che la assenza di Barbara D’Urso dal pomeriggio di Canale Cinque non sia poi così tanto influente rispetto ai dati d’ascolto del pomeriggio Mediaset. E a sorpresa, a restare fermo è persino il competitor Estate in Diretta.

Ascolti TV: il primo vero pomeriggio estivo di Canale Cinque e Rai1

Come dicevamo, sembra che l’assenza di Pomeriggio Cinque non abbia scalfito così tanto la platea media dei telespettatori del pomeriggio di Canale Cinque. Paragonando i dati alla scorsa settimana di programmazione, l’ennesima replica del film della saga Rosamunde Pilcher registra 1,1 milioni di telespettatori; una cifra non così tanto lontana dai 1,3 milioni di spettatori che il talk dursiano aveva registrato solo giovedì scorso, per fare un esempio. Anche in percentuale, il pomeriggio del Biscione tutto sommato regge: prima di faceva dal 15% al 16%, il film ultra – replicato è partito dal 14.4%.

Ma quello che sorprende di più è che quella fettina di pubblico che ha abbandonato il pubblico di Canale5 non sembra essersi concretamente riversato su Rai Uno. Infatti, Estate in Diretta con Roberta Capua e Gianluca Semprini è restato sulle sue solite cifre: 16% di share pari ad 1,2 milioni di telespettatori.

Ma c’è anche da dire che con tutta probabilità che il risultato dello show di infotainment di Rai Uno non è lievitato a causa dei vari spazi di approfondimento politico obbligatori visto il giorno post-elettorale. Non fatichiamo a pensare che Estate in Diretta avrà presto vista facile contro una Canale Cinque con film in replica.

E nel resto del pomeriggio? Oltre alla schiacciante vittoria di Reazione a Catena sull’ennesimo pacco di replica di Avanti un Altro, si fanno notare le soap opera in onda subito dopo pranzo: il filotto messo in piedi dal Biscione rende moltissimo Beautiful al 18%, Una Vita alle battute finali tocca il 19.9%, bene anche la new entry Un Altro Domani con il 18.9% e Brave and Beautiful che mantiene il canale intorno al 19.6%.