Ascolti TV: Gigi Uno come Te, lo show di D’Alessio abbatte la concorrenza di New Amsterdam

Non c’erano grossi dubbi ma, nel caso ce ne fossero, siamo qui a schiarirvi le idee. La “sfida” Auditel della prima serata del 17 giugno 2022 è stata vinta con ampio vantaggio il concerto evento dedicato ai trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio. Infatti, la fetta più alta degli ascolti tv della scorsa serata se la è aggiunta Rai Uno con Gigi Uno Come Te – 30 Anni Insieme.

E le ragioni sono molteplici: prima fra tutte è stata la presenza di numerosissimi ospiti che si sono susseguiti sul palco allestito per l’occasione a Piazza del Plebiscito a Napoli. Amadeus, Fiorello, Alessandro Siani, Alessandra Amoroso, il figlio LDA fresco “seralista” ad Amici, Mara Venier, Stefano De Martino, il trio di neomelodici Francesco Merola, Rosario Miraggio e Ivan Granatino ma anche Maurizio Casagrande e Clementino, solo per citarne alcuni. Andiamo insieme a vedere cifre, dati e risultati in Ascolti Tv della prima serata del 17 giugno 2022.

Ascolti TV: Gigi Uno come Te tocca i 24% di share

Con un parterre di ospiti da Festival di Sanremo, lo show musicale Gigi Uno Come Te – 30 Anni Insieme non poteva di certo permettersi il lusso di fallire. E difatti così non è stato: lo spettacolo musicale condotto da Gigi D’Alessio ha portato a casa una media in Ascolti Tv del 24.5% di share pari a 3.5 milioni di telespettatori. Cifre molto importanti per un evento di una sola sera trasmesso in un palinsesto oramai estivo (sebbene l’estate non sia ancora ufficialmente iniziata).

Lo show musicale ha indubbiamente depotenziato le altre reti, fra cui l’acerrima nemica Canale Cinque che con i nuovi episodi di New Amsterdam 4 ha subito una pesante perdita di spettatori: le disavventure mediche del dottor Max Goodwin sono state seguite solo da 1.2 milioni di telespettatori, pari all’8.6% di share.

Ironia della sorta, sulle reti Mediaset, la serie tv americana di Canale Cinque si è fatta battere in ascolti dalla sorella Rete Quattro che con le repliche di Quarto Grado (Quarto Grado – Le storie) ha coinvolto più spettatori: a riguardare i casi di cronaca nera italiani della coppia Gianluigi Nuzzi – Alessandra Viero sono stati il 10.3% della share pari ad un totale di 1.3 milioni di individui.

Da sottolineare, infine, anche l’ottima performance di La7 e Canale NOVE: il primo ha trasmesso l’ultima puntata di stagione del talk Propaganda Live con l’addio di Marco Damilano registrando 548 mila spettatori pari al 4.7% di share, l’altro ha trasmesso una replica di Fratelli di Crozza portando a casa un discreto 2.7% di share pari a 421 mila spettatori.