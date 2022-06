Tim Summer Hits 2022 si parte da Roma: tutti gli artisti sul palco

E’ tempo di Tim Summer Hits !Finalmente dopo due anni di estati in cui si poteva ballare solo sotto il proprio ombrellone, all’ombra ma senza l’ombra di un concerto live, la musica dal vivo è tornata. E anche la Rai ha deciso di avere il suo spettacolo itinerante musicale. La musica quindi torna in piazza e suona anche su Rai 2 con una coppia di giovani conduttori pronti a regalare divertimento e spensieratezza. Parliamo di Andrea Delogu e Stefano De Martino, protagonisti di Tim Summer Hits 2022 insieme a tutti i musicisti e gli artisti che si esibiranno nelle piazze italiane scelte per l’evento. Sei serate: tre puntate registrate a Roma, poi Rimini e poi Trieste, e tanta, tantissima musica. Le sei serate saranno registrate ma chiaramente, tutti i BIG canteranno in live.

Lo spettacolo musicale nelle piazze italiane, si sposterà in tv a partire da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay . “TIM Summer Hits” sarà quindi il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che porterà dal vivo in tre città, partendo dalla capitale, e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana. La lista, degli artisti presenti sul palco del TIM Summer Hits è davvero lunghissima: tra gli altri, si inizierà alla grande da Roma con Blanco e Mahmood, e poi Elisa, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Ghali, Achille Lauro, Mika, Elodie, Umberto Tozzi, Francesco Renga. Questi sono solo alcuni dei nomi.

Il progetto crossmediale di eventi sul territorio è realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends & Partner in collaborazione con Radio Italia. Tra l’altro per l’occasione TIM lancia il concorso ‘Vinci la musica dell’estate con TIM Summer Hits’ che offrirà a tutti clienti l’opportunità di aggiudicarsi dei premi. Per ogni tappa saranno estratti, infatti, 45 ingressi per due persone che potranno assistere al concerto da un’area riservata e accedere al backstage. Ma vediamo nel dettaglio maggiori informazioni sulle prime tre serate: chi salirà sul palco a Roma?

Tim Summer Hits 2022: tutti gli ospiti delle tre serate romane

Le piazze in cui si svolgerà la manifestazione saranno: piazza del Popolo a Roma (tre concerti), il Portopiccolo a Trieste e Piazza Fellini a Rimini e in tutto saranno sei gli appuntamenti in prima serata.

Tim Summer Hits 2022 prima puntata Roma: gli ospiti

La prima serata del Summer Hits sarà registrata a Roma il 23 giugno. Sul palco ci saranno: Blanco, Elisa, Elodie, Fabri Fibra, Marracash, Sangiovanni, Alessandra Amoroso, Irama, Marco Mengoni, Carl Brave, Noemi, Eettra Lamborghini, Umberto Tozzi, Achille Lauro, Michael Bublè, Gabbani, Renga, Mika e Nek. E ovviamente anche molti altri artisti.

Tim Summer Hits 2022 seconda puntata Roma: gli ospiti

Nella seconda serata registrata il 24 giugno ascolteremo altri grandi successi già passatissimi in radio da settimane. Tornerà Alessandra Amoroso; poi Antonacci, Ghali, Gigi d’Alessio. E ancora ascolteremo anche Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, da Amici arriva il vincitore, Luigi. E ancora: Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè. Noemi e Carl Brave che hanno da poco lanciato il loro tormentone. E a proposito di tormentoni sul palco di Roma ascolteremo anche i Pinguini Tattici Nucleari. Rocco Hunt e poi Tananai e Umberto Tozzi.

Tim Summer Hits 2022 terza puntata Roma: gli ospiti

Per la terza serata, che sarà registrata sempre a Piazza del Popolo a Roma, il 25 giugno, ascolteremo invece Achille Lauro, Aiello, Annalisa. E ancora Boomdabash, Baby K, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Renga, Gaia. E poi Mika, Nek, Raf e Valentina Parisse.