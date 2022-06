Un progetto segreto per Ilary Blasi e Silvia Toffanin su Canale 5: cosa sarà?

Dopo la giornata di presentazione dei palinsesti Rai, adesso c’è sicuramente grande attesa per le novità che arriveranno sui canali Mediaset nella prossima stagione televisiva. Cosa vedremo su Canale 5 e non solo? Al momento, trapela ben poco il che lascerebbe pensare che non ci saranno particolari novità sulle reti mediaset nella prossima stagione televisiva. A dare qualche indiscrezione ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti. Su Nuovo TV infatti si parla di un progetto che vorrebbe protagoniste Silvia Toffanin e Ilary Blasi. La Toffanin ha chiusa una stagione molto positiva di Verissimo, con il raddoppio settimanale mentre la Blasi è appena andata in ferie dopo l’edizione più lunga della storia dell’Isola dei famosi. Che cosa bolle in pentola per le due ex protagoniste di Passaparola, oggi grandi amiche? Potrebbero tornare a lavorare insieme?

Ilary Blasi e Silvia Toffanin: cosa faranno insieme su Canale 5?

Sull’ultimo numero della rivista Nuovo, in edicola questa settimana, Ilary Blasi e Silvia Toffanin conquistano la copertina ( anche se a giudicare dallo scatto, sembrerebbe un fotomontaggio venuto anche parecchio male). Si legge sulla cover: “Vent’anni dopo Passaparola, il mitico quiz dove ballavano, la Toffanin e Ilary, da letterine a regine di Canale 5 con un progetto segreto e speciale.”

Una indiscrezione che potrebbe voler dire tutto e niente: potrebbe significare che per le due ci sia un progetto di lavoro di coppia? Potremmo pensare che per entrambe ci sia un nuovo progetto per Mediaset? Non ci resta che aspettare la giornata di presentazione dei palinsesti Mediaset per scoprire tutti i dettagli. Potrebbe essere una divertente novità un programma con due amiche come Ilary e Silvia al timone.