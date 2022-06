Barbara d’Urso confermatissima a Mediaset: non solo Pomeriggio 5, ci sarà anche altro. Parola di Piersilvio Berlusconi

Sono stati presentati ieri i nuovi palinsesti di Mediaset e questa mattina, si possono raccontare tutte le ultime novità di cui si è parlato nel corso della serata. Grande attesa per le parole di Piersilvio Berlusconi su Barbara d’Urso e sul futuro della conduttrice in quel di Canale 5. Dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso e Domenica Live, e gli ascolti non troppo esaltanti de La pupa e il secchione, per settimane si è parlato di un possibile addio di Barbara d’Urso a Mediaset. Cosa che la conduttrice ha sempre smentito e che a quanto pare, anche Berlusconi ha fatto spiegando che la d’Urso è una grande risorsa per la rete, che il suo contratto è stato rinnovato e che la vedremo in onda ancora per molto tempo. Berlusconi nel corso della serata ha parlato anche de La pupa e il secchione, un esperimento riuscito ma solo a metà tanto che nella prossima stagione televisiva, non andrà in onda.

Barbara d’Urso resta a Mediaset: è un risorsa per la rete

Berlusconi quindi, dopo le battute iniziali con Pio e Amedeo che hanno animato la serata, ha spiegato che Barbara D’Urso è un volto di Mediaset e sarà una risorsa per questa azienda ancora per diverso tempo. Durante la serata ha detto:

“La signora D’urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni, il contratto è stato rinnovato, rifarà Pomeriggio Cinque. Al di là degli scherzi, abbiamo scherzato con Pio Amedeo, ma è una signora professionista”.

Piersilvio non esclude nemmeno l’impiego in altri programmi ma per il momento, non si sa ancora quali potrebbero essere. Niente di ufficiale ( da considerare anche il fatto che nella prossima stagione, la d’Urso sarà impegnata per molto tempo anche a teatro). Berlusconi ha spiegato:

“Sicuramente avrà degli altri programmi (…) Non c’è un progetto specifico oggi, oltre a Pomeriggio Cinque. Sono sicuro che troverà modo di fare anche altro, messa così sembra male interpretabile. Diciamo che troveremo il programma giusto perché ha un’esperienza unica“.

Come detto in precedenza, Piersilvio Berlusconi non sembra esser rimasto molto contento dalla sperimentazione fatta che ha riguardato La pupa e il secchione e ha chiuso, almeno per il momento, le porte a una nuova edizione del programma. Commentando quello che è stato e quello che sarà ha spiegato:

“Esperimento riuscito a metà. La Pupa in futuro non la escluderei ma questa unione tra gioco spiritoso e reality è venuta a metà. Per adesso la lascerei riposare per almeno una stagione o due”.

Barbara d’Urso torna quindi a settembre su Canale 5 con Pomeriggio 5 e poi vedremo…