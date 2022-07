Gli ascolti del Pomeriggio: ottimo Estate in diretta al 20 %, Terra Amara parte dal 18 %

Come stanno andando gli ascolti tv del pomeriggio? In un caldissimo luglio con una Italia avvolta da una nuova ondata di caldo, il pomeriggio di Rai e Mediaset, e non solo, continua a regalare buoni ascolti, con numeri interessanti soprattutto in alcune fasce. Va benissimo ad esempio Estate in diretta, a dimostrazione che le news e l’informazione, piace anche quando fuori ci sono 40 gradi. Chi resta in casa a godersi il fresco del condizionatore, vuole continuare a essere informato. Vanno bene su Canale 5 anche le soap scelte per l’estate 2022. Ieri, l’esordio di Terra Amara che ha preso il posto di Brave and Beautiful. Per capire se si tratterà di una serie di successo, bisognerà comunque attendere i prossimi giorni quando l’interesse dello spettatore potrebbe crescere o andare scemando.

Ma vediamo i numeri.

Gli ascolti del 4 luglio 2022: Rai 1 vs Canale 5

Su Rai1 Don Matteo 7 ha ottenuto 1.234.000 spettatori (12.2%). Dalle 15.09 alle 17.15, TG1 Edizione Straordinaria, con gli aggiornamenti sulla tragedia della Marmolada, ha raggiunto 1.275.000 spettatori con il 16.2%. Estate in Diretta ha raccolto 1.630.000 spettatori (20.4%). Continua a fare molto bene Estate in diretta che con il 20% è una garanzia, la coppia Capua-Semprini convince e piace al pubblico. Un’ottima scelta la riconferma.

Su Canale5 Beautiful in calo in numero di spettatori con 2.133.000 spettatori con il 18.3%. Una Vita ha convinto 1.917.000 spettatori con il 18.6% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 1.516.000 spettatori con il 17%. Partita con una media di 2 milioni di spettatori, la serie spagnola si è ormai attestata intorno a questi numeri. La prima puntata di Terra Amara ha ottenuto un ascolto medio di 1.439.000 spettatori pari al 18.6% di share. A seguire, Rosamunde Pilcher – Leggende e Magia è stato visto da 916.000 spettatori con l’11.7%. C’è grande attesa per i dati di Terra Amara, soap che in Spagna ha registrato numeri che non si vedevano da tempo, staremo a vedere se le vicende della coppia turca protagonista, appassioneranno anche il pubblico italiano.