Techetechetè Raffaella amore mio: il ricordo di Raffaella Carrà a un anno dalla sua scomparsa

E’ stata una giornata molto triste, quella del 5 luglio 2021. Il giorno in cui la notizia della morte di Raffaella Carrà aveva colto tutti di sorpresa. Eppure la regina dal caschetto biondo era malata da tempo ma poco si sapeva sulle sue condizioni di salute. Oggi, a distanza di un anno da quel giorno, la Rai rende omaggio alla Carrà. In occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa, “Techetechetè” rende omaggio alla grande Raffaella Carrà con una puntata speciale intitolata “Raffaella, amore mio”, realizzata da Salvo Guercio, autore e amico di Raffaella, in onda martedì 5 luglio alle 20.30 su Rai 1. Dopo le speciale TG1 dedicato alla carriera della grandissima Raffaella Carrà, un altro omaggio da parte della rai, a un anno dalla scomparsa della show girl. Non poteva essere altrimenti, visto anche l’immenso contributo artistico che la Carrà ha dato all’azienda di Viale Mazzini nel corso della sua carriera.

Raffaella amore mio: una puntata speciale di Techetechetè stasera su Rai 1

Un filo narrativo che si snoda tra emozione e spettacolo racconterà, attraverso materiali di repertorio rari e ricercati, la vita e la carriera di una delle donne simbolo della contemporaneità, il suo aspetto pubblico di diva e quello privato di donna. Alle straordinarie performance sulla scena dell’icona-Carrà si alterneranno momenti in cui Raffaella si racconta in prima persona, rivelandosi una donna semplice e ironica, con i piedi ben piantati per terra nonostante la sua levatura di “vedette” internazionale. La vedremo cantare in tutte le lingue, emozionarsi, giocare con il suo personaggio senza mai prendersi sul serio pur consapevole del suo successo planetario, cambiare abiti e look osando sempre con coraggio e anticipando le mode, in un’alternanza di bianco e nero e caleidoscopici colori.

Appuntamento quindi a stasera come sempre Techetechetè ci aspetta alle 20,30 su Rai 1 dopo il telegiornale.