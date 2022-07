E’ finita tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri o forse non è mai iniziata

Chi segue Uomini e Donne, ha sempre avuto qualche dubbio sulla relazione tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri. Per motivi molto semplici: dopo la scelta nel programma di Canale 5, i due non erano mai insieme. Si vedevano raramente, passavano pochissimo tempo insieme. Ed è anche per questo motivo che molti fan del programma, hanno spesso parlato di una storia che in realtà, non sarebbe mai iniziata. Ieri, è arrivato l’annuncio ufficiale della fine di questa relazione ma probabilmente, da tempo tra i due le cose non stavano funzionando. Di una possibile rottura si era parlato giù settimane fa, quando i fan di Uomini e Donne avevano scoperto che Matteo, aveva preferito partire per un viaggio con la sua famiglia, invece che festeggiare il compleanno con Valeria. E se hai una storia che è iniziata da pochissimo, forse queste disattenzioni verso la tua ragazza, significano qualcosa. Matteo in quella occasione aveva spiegato che il viaggio con i suoi era organizzato da mesi e che doveva partire per un matrimonio nel Regno Unito. Peccato però, che Valeria non sia stata invitata…Un chiaro segnale anche del fatto, che su questa storia, non ci credeva quasi nessuno.

Tra Valeria e Matteo è finita o forse non è mai iniziata…

“Ragazzi io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo. Vi chiedo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo“ sono state queste le parole dell’ex corteggiatrice che via social, ha raccontato della fine della storia. Nessun commento invece da parte di Matteo che al momento, non ha aggiunto nulla su quanto detto da Valeria.

Scoppia quindi un’altra coppia nata nel programma. Tra i giovani ormai, le relazioni, sono sempre meno durature. E in quest’ottica va detto che si stanno prendendo una bella rivincita Nicole e Ciprian, che hanno lasciato insieme il programma non rispettando le regole ma che, mesi dopo, sono ancora insieme e sono innamoratissimi.