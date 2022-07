Nudi per la vita: svelati i nomi dei VIP che parteciperanno al nuovo programma di Rai 2

Fervono i preparativi in vista della prossima stagione televisiva e, come vi abbiamo raccontato, saranno tante le novità che vedremo sulla seconda rete. Rai 2 cambia pelle e anche in prima serata ci saranno diverse proposte per il pubblico. Tra le novità in prime time il programma Nudi per la vita condotto da Mara Maionchi. “Nudi per la vita”, è un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. Nudi per la vita nasce con una “mission”: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per affrontare senza timore gli screening medici che possono salvarti la vita. E i protagonisti, personaggi molto noti, avranno proprio questo compito. Il primo nome che era trapelato era stato quello di Elisabetta Gregoraci. Ma da Tvblog arrivano nuove indiscrezioni che svelano anche altri nomi del cast.

Nudi per la vita: chi ci sarà, le anticipazioni

Si legge sul sito:

“C’è una importante quota di comici, chiamati evidentemente per dare leggerezza alla trasmissione che ha come mission quella di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione, ci sono profili interessanti anche dal punto di vista della presenza fisica (d’altronde di mezzo c’è sempre uno spogliarello) e non manca qualche outsider, dal richiamo televisivo assicurato”.

Secondo le indiscrezioni date da Tvblog, tra gli altri, a spogliarsi con uno spogliarello professionale, ci sarà anche Gilles Rocca, protagonista e vincitore di Ballando con le stelle ( e poi naufrago dell’Isola dei famosi). E a proposito di Ballando con le stele, tra i protagonisti di Nudi per la vita ci sarà anche il cantante Memo Remigi. E ancora nel cast anche l’ex calciatore Sebino Nela. In quota Ballando con le stele anche Alessandra Mussolini, l’attrice Corinne Clery. E poi vedremo lo speaker radiofonico Gianluca Gazzoli. Tra le bellezze Elisabetta Gregoraci e l’ex velina Maddalena Corvaglia . Quota comici: Valeria Graci, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Brenda Lodigiani. Vi ricordiamo che il cast è sicuramente giù chiuso, visto che il programma andrà in onda l’11 settembre e probabilmente, molte delle puntate sono state già registrate.