Scoppia un’altra amatissima coppia di Uomini e Donne: è Camilla a svelare i motivi

Tra le coppie più amate degli ultimi anni, coppie nate nel programma di Canale 5, c’è stata sicuramente quella formata da Camilla e Riccardo. I due si sono conosciuti nel 2016 nel programma di Canale 5 ed erano legatissimi da quasi sei anni. Una storia d’amore, per i due protagonisti di Uomini e Donne che aveva avuto certamente tanti alti e bassi ma che sembrava solida . Poche ore fa invece sui social, è stata Camilla ad annunciare, la fine della storia con Riccardo. Lo ha fatto con una storia instagram. Riccardo Gismondi e Camilla in questi anni, non hanno mai troppo cavalcato la visibilità che il programma aveva dato loro, e si erano mostrati poco sui social. I fan della coppia li amavano anche per la riservatezza, mostrata in questi sei lunghi anni d’amore.

Le parole di Camilla Mangiapelo sui social

“Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa” queste le parole di Camilla che ha deciso di prendere in pugno la situazione e raccontare quello che stava succedendo tra lei e Riccardo. Poi ha anche aggiunto: “Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”. Purtroppo le storie finiscono, anche quelle che sembravano essere le favole d’amore più belle.

Camilla ha parlato a cuore aperto con i suoi fan, spiegando che anche questa volta è stata lei a metterci la faccia, raccontando della fine della storia con Riccardo che invece, si è limitato a condividere una storia che però potrebbe non essere per nulla collegata alla fine della relazione con Camilla. Per il momento quindi, nessun commento in particolare da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.