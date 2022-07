Geppi Cucciari baciata dalla pioggia: il pubblico del Premio Strega scappa dai tavoli (VIDEO)

E per fortuna che al timone della serata dedicata al Premio Strega, ieri sera, c’era Geppi Cucciari che ha preso con leggerezza e allegria il piccolo inconveniente climatico che ha in qualche modo, rovinato la serata. Tutto era iniziato nel migliore del modi: lei elegantissima nel suo abito lungo, tanti ospiti presenti all’evento seduti sotto un cielo stellato, con tavole imbandite. Poi la pioggia, quella che aspettiamo da tempo e che è arrivata quasi si tutta Italia ieri sera. Pioggia che è arrivata anche sulla capitale, e che non ha risparmiato il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, che ieri ospitava la 76° edizione del Premio Strega.

“Grazie a questo pubblico digestivo e bagnato perché, appena è iniziata la diretta, qualche minuto prima è iniziato a piovere. Vorrei fare i complimenti a questi due che sono rimasti seduti, che non so chi siano, che hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso“ ha detto la conduttrice che ha impugnato ombrello in mano, ha cambiato a modo suo le battute in scaletta ed è andata avanti senza lasciarsi spaventare dalla pioggia.

Il pubblico del premio Strega scappa, Geppi Cucciari ironizza

Non potevano del resto fermarsi sotto la pioggia i presenti, anche perchè, i fenomeni temporaleschi estivi, non hanno nulla a che vedere con la pioggerella che spesso si vede in altre situazioni…E come potrete immaginare, il video della serata, con le parole di Geppi, è diventato virale anche sui social.

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile non a caso, programmi come Una voce per Padre Pio ormai, vengono registrati dopo quello che in passato è successo. Ne sa qualcosa Mara Venier che si è trovata a gestire una situazione ancora più complicata di quella di Geppi Cucciari.