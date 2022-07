Tale e Quale show 2022 ci sarebbe il cast ufficiale: tutti i nomi

In questo caldissimo sabato di metà luglio, si infiammano le notizie che riguardano Tale e quale show, uno dei programmi di punta di Rai 1 per il prime time. Carlo Conti si prepara per tornare e regalare sorrisi, divertimento ma anche tanto spettacolo al pubblico di Rai 1 con una nuova edizione scoppiettante del suo programma. E’ Tv, sorrisi e canzoni a rompere gli indugi e raccontare, chi ci sarà. Il cast, che dovrebbe essere quello ufficiale, è stato rivelato proprio questa mattina. Tanti dei nomi erano già circolati nei giorni passati, altri invece, sono una novità.

Curiosi di scoprire quindi la lista dei protagonisti? Come era stato anticipato già in questa settimana, alla fine pare proprio che le principesse Selassiè non abbiano superato il provino e non faranno parte della prossima edizione di Tale e quale show. Ma gli ex vipponi, non mancheranno.

Tale e quale show 2022 le anticipazioni: ecco il cast

Alcuni nomi, sicuramente, sono destinati a fare spettacolo ma non sono una grande novità per i programmi di Rai 1. Pensiamo ad esempio ad Alessandra Mussolini, che è stata protagonista di Ballando con le stelle come ballerina e poi lo scorso anno anche a bordo campo per dire la sua…Insomma non un nome di quelli che fanno fare wow, ma un nome che fa funzionare uno show. E poi ancora nel cast di Tale e quale show ci saranno anche: Elena Ballerini ( conduttrice di Rai 2), Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ( che dopo l’Isola cerca fortuna in un altro show televisivo). E ancora nel cast: Samira Lui ( professoressa de L’eredità), e l’ex volto di Amici e attore Andrea Dianetti. Sempre dalla scuola di Maria de Filippi arriva anche Antonino. Secondo Tv sorrisi e canzoni del cast fanno parte anche Claudio Lauretta ( attore comico) e Gilles Rocca ( dopo Ballando con le stelle e l’Isola riparte da Tale e quale). Ripetenti con coach: Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli per una inedita prima volta.