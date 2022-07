Matrimonio a tutti i costi arriva su Real Time: Michelle Carpente protagonista

Su Real Time arriva Matrimonio a tutti i costi: ci si può sposare con un budget molto basso?

Discovery punta ancora sui matrimoni e su tutto quello che ruota intorno al mondo del wedding. Non solo i matrimoni a prima vista, gli esperimenti sociali, le nozze di vip e personaggi famosi, i vestiti da sposa da cercare ma anche altro…Questa estate vivremo nuove avventure dedicate all’organizzazione di matrimoni impossibili! E’ uscito il promo di Matrimonio a tutti i costi che vede al timone la conduttrice e Destination Wedding Planner Michelle Carpente e che sarà trasmesso su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) dal 30 luglio alle 15.50. Il format prodotto dalla Carpente con la società SmartWed SRL, è ideato assieme a Gianluca Potenziani (già autori di “Matrimonio a Sorpresa” il one off andato in onda sempre su Real Time lo scorso maggio) e scritto a quattro mani con Luigi D’Anna. Perchè abbiamo parlato dell’organizzazione di matrimoni impossibili? Perchè la wedding planner avrà a disposizione un budget davvero molto molto basso…Più che low cost…

Matrimonio a tutti i costi arriva su Real Time

Matrimonio a tutti costi è il nuovo format composto da quattro puntate (in onda ogni sabato), in cui una coppia diversa per ogni puntata è estremamente motivata a sposarsi ma deve fare i conti con un grande ostacolo: un budget a disposizione di soli 5.000€. Con questa cifra, la Carpente cercherà di aiutare le coppie consigliando loro come poter risparmiare in base alle priorità degli sposi per le categorie relative a: abito, catering, location, fiori, fedi, musica ed intrattenimento. L’unica voce importante in termini di costo che non è inclusa è quella relativa al viaggio di nozze, sul quale difficilmente si tende a risparmiare perché si tratta di una vera e propria “favola”, quella che segna ufficialmente l’inizio di una nuova vita insieme, con un itinerario che, seppur organizzato fin nei minimi dettagli, non rinuncia all’autenticità.

Matrimonio a tutti i costi: anche con 5000 euro si può

Il messaggio che il format vuole lanciare è: “Ci si può sposare sempre e comunque senza esser costretti a spendere cifre da capogiro. In che modo? Sicuramente grazie al concetto di sostenibilità fiori ed abiti potranno essere riutilizzati, ma non solo… È più facile organizzare matrimoni quando si ha a disposizione un budget ampio, meno facile è trovare delle soluzioni low cost, basta avere un po’ di fantasia e creatività e sapersi fidare dei consigli dei professionisti del settore, in grado di regalare ai futuri sposi un matrimonio originale, elegante e sostenibile partendo proprio dal matrimonio tradizionale”.