Quarto Grado saluta il pubblico e torna a settembre. Nuzzi un pizzico polemico: “Critiche per la guerra, ma ci avete premiato”

Quarto Grado chiude i battenti con l'ultima puntata il 29 luglio e Nuzzi, si toglie un sassolino dalle scarpe

Un mese di luglio ancora in compagnia di Quarto Grado, nella sua versione “Le storie” ma ieri è andata in onda quella che è stata l’ultima puntata di questa edizione fortunata del programma di Rete 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno salutato il pubblico a casa nell’ultima puntata di Quarto Grado-Le storie del 29 luglio. Una puntata non in diretta, che ha acceso le luci su alcune delle storie di cronaca che più hanno interessato l’opinione pubblica italiana. E alla fine sono arrivati chiaramente anche i ringraziamenti dei due conduttori a tutta la squadra che ha lavorato al programma, alla produzione, alla rete, agli inviati e poi anche al pubblico che ha seguito questa stagione del programma. Quarto Grado tornerà in onda a settembre ( la data di partenza dovrebbe essere il 9 settembre). Prima di congedarsi dal pubblico, Nuzzi ha voluto fare anche una precisazione su quello che è successo nei mesi di marzo, aprile e maggio quando il programma si è concentrato, soprattutto nella prima parte, anche sulla guerra in Ucraina. Una scelta che molti spettatori sembrano aver contestato sui social ma che in realtà, in termini di ascolti, come ha sottolineato il conduttore del programma di Rete 4, è stata poi vincente.

Ultima puntata di Quarto Grado: le parole di Nuzzi

Nuzzi, prima di congedarsi dal pubblico, ha scherzato su Carmelo Abate ( dopo aver battibeccato con il giornalista nel corso della puntata). “Non so se ci sarà a settembre, scherzo, ovviamente ci saranno tutti, bontà loro” ha detto Nuzzi parlando appunto di tutti gli opinionisti che sono confermatissimi anche per la prossima edizione di Quarto Grado.

Poi si è rivolto al pubblico: “Fatemelo dire anche questo, su alcuni social alcuni di voi hanno protestato perchè abbiamo parlato molto della guerra. In realtà quello che abbiamo fatto ci ha fatto capire che tutto è interessante, anche i gialli della guerra stessa, affrontati con un punto di domanda“. Nuzzi ha quindi sottolineato gli ottimi ascolti che Quarto Grado ha fatto in quelle settimane: “Lì ci avete premiato e lì la statistica dei dati è la cosa più forte, torneremo a settembre forti, con le grandi storie di Quarto Grado.”