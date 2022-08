La vita in diretta e Oggi è un altro giorno anticipano: la decisione di Rai 1

Le imminenti elezioni cambiano i palinsesti: La vita in diretta e Oggi è un altro giorno tornano in anticipo

In questi giorni si è molto parlato del palinsesto autunnale e delle possibili modifiche alla data di partenza di molti programmi del day time. Troverebbe conferma una delle tante ipotesi che è stata fatta negli ultimi giorni: la decisione di Rai 1 di far partire una settimana prima almeno due dei programmi di infcormazione della rete. Stando a quelle che sono le ultime notizie ( non ancora ufficiali) La vita in diretta e Oggi è un altro giorno, dovrebbero giocare d’anticipo e iniziare almeno almeno una settimana prima rispetto a quella che era la data prevista da palinsesto. In sede di presentazione dei palinsesti autunnali infatti, era stata indicata quella del 12 settembre come data di partenza. E invece, il programma di Alberto Matano e quello di Serena Bortone, dovrebbero iniziare prima, almeno una settimana. Non necessariamente per parlare di politica ( il programma di Matano ad esempio non ha mai dato molto spazio a interviste o aggiornamenti politici in questo senso, spesso sostituito da edizioni speciali del TG1) ma per prendere posto, visto che anche mediaset, dovrebbe partire prima, tornando in onda ad esempio nel pomeriggio, già dal 5 settembre con Barbara d’Urso.

Diverso il discorso invece per Serena Bortone che, già nelle passate edizioni, aveva dato spazio nel suo programma a questo genere di informazione per poi fargli cambiare pelle al momento opportuno.

Il day time di Rai 1 gioca d’anticipo

Il pomeriggio quindi l’informazione sarà affidata a Serena Bortone e ad Alberto Matano, chiamati a rientrare prima dalle ferie. Al mattino invece, non ci sono al momento novità: Massimiliano Ossini infatti, dovrebbe continuare a condurre, in solitaria, UnoMattina e andare avanti per i mesi a venire. Probabilmente nelle prossime settimane di settembre, si potrebbe poi lasciar spazio all’informazione del TG, con interviste e simili ( oltre che notizie in tempo reale in attesa del voto, il 25 settembre). Non solo, nei giorni successivi ci saranno di certo altre maratone, altri speciali che cambieranno inevitabilmente, la programmazione di tutte le reti.