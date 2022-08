Quando torna Uomini e Donne a settembre 2022? Ci sono già anticipazioni?

Quando andrà in onda la nuova edizione di Uomini e Donne? Il programma di Maria de Filippi torna a settembre e c'è la data

Siamo in piena estate, con le valigie pronte, con il biglietto in mano ( i più fortunati verso mare e montagna). C’è chi è rimasto in città, chi lavora e chi non vede l’ora che torni settembre perchè non ama il caldo. E ovviamente c’è chi non vede l’ora di rivedere in tv i suoi programmi preferiti. E allora oggi vi parliamo di Uomini e Donne: quando torna l’amato programma di Maria de Filippi? Uomini e Donne ovviamente ci aspetta a settembre, come sempre. E a quanto pare, c’è già la data di inizio del programma di Canale 5. Per il momento, non ci sono ancora novità su questa edizione: le registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero infatti iniziare come di consueto dopo Ferragosto anche se i rumors non mancano. Nulla di concreto, per cui davvero, è quasi impossibile provare a immaginare chi vedremo sul trono. Non mancheranno invece i soliti volti noti: a giudicare da quanto visto sui social, almeno per il momento, Gemma Galgani e Ida Platano, due delle protagoniste del trono over, non hanno ancora trovato l’amore per cui ce le “ribeccheremo” a settembre su Canale 5. Per la Galgani si è molto parlato di un possibile ingresso nella casa del Grande Fratello VIP ma al momento, la dama torinese, non sembra proprio nella lista di Signorini.

Uomini e Donne: quando inizia l’edizione 2022-2023?

In attesa delle prime anticipazioni, possiamo dirvi quindi che Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda dal 19 settembre 2022 a meno che Mediaset non decida di giocare d’anticipo. Ma per ora, questa è la data di inizio del programma di Canale 5. La programmazione pomeridiana in autunno dovrebbe quindi prevedere alle 13,40 la messa in onda di Beautiful, a seguire le ultime puntate di Una vita ( e poi dovrebbe arrivare Terra Amara al posto della soap spagnola). Dopo la soap, Uomini e Donne e a seguire il day time del GF VIP e il day Time di Amici. Poi le ultime puntate di Un altro domani e a seguire Pomeriggio 5 che però parte molto prima rispetto a Uomini e Donne. Infatti il programma di Barbara d’Urso andrà in onda a partire dal 5 settembre.