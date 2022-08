Le coppie di Uomini e Donne in estate: tra Max e Nadia va a gonfie vele

Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e non si sono più lasciati: ecco come procede l'estate di Max e Nadia

Quando Massimiliano si era detto praticamente innamorato di Nadia, in pochi gli avevano creduto eppure il cavaliere di Uomini e Donne aveva specificato che era stato travolto da un colpo di fulmine, di quelli che non sempre ti accadono nella vita. E invece Max aveva proprio ragione: ha guardato con gli occhi a cuoricino sin dal primo giorno Nadia e da oltre 4 mesi, i due sono davvero inseparabili. Massimiliano e Nadia avevano lasciato Uomini e Donne dopo poche settimane di conoscenza, anche perchè come succede spesso nel programma, a chi cerca realmente l’amore si dà poco spazio mentre chi sta lì per scaldare la sedia rossa può fare il bello e il cattivo tempo…E invece, come il pubblico fa notare anche sui social, sotto il video che mostra l’estate d’amore di Massimiliano e Nadia, sono queste le storie che si vorrebbero vedere, le storie d’amore. Le storie di chi crede in una seconda, in una terza o forse anche in una quarta possibilità perchè quando hai una certa età, la vita ti ha dato ma ti ha tolto anche tanto.

Uomini e Donne e poi…Tra Massimiliano e Nadia amore a gonfie vele

Ricorderete tutti che Massimiliano, appena arrivato nello studio di Canale 5 era stato puntato da Gemma ma le cose con la dama torinese non sono andate nel migliore dei modi. E invece tra Nadia e Max è scattata la scintilla. La bella romana ci ha messo un po’ di più per capire che Massimiliano era l’uomo giusto ma adesso, sono realmente inseparabili. Si godono qualche week end al mare, i brindisi al tramonto, lunghe passeggiate romantiche. Insomma sono una coppia a tutti gli effetti e probabilmente a settembre, torneranno nel programma di Maria de Filippi per raccontare come procede questa relazione. Noi non vediamo l’ora di ascoltarli perchè il lato più bello del programma, è proprio questo! L’amore che nasce e le relazioni che vanno avanti anche senza telecamere, il mettersi in gioco. Non gli anni passati in uno studio televisivo solo per visibilità.