Maria de Filippi on fire a Tu si Que vales, arrabbiata come mai prima: “Sentita usata”

Nella sua intervista per Oggi, Maria de Filippi ha svelato una anticipazione della prossima edizione di Tu si que vales. La vedremo furiosa come non mai

Nella sua lunga intervista per la rivista Oggi, Maria de Filippi ha parlato anche di quello che vedremo a settembre in tv, in una puntata di Tu si que vales. Chi segue spesso Uomini e Donne, sa bene che la conduttrice, quando si arrabbia, è capace di essere davvero molto molto infervorata. E a quanto pare, come ha raccontato anche nella sua intervista, succederà qualcosa di forte nella prossima edizione del programma. Maria, non ama censurare nulla ed è anche per questo che, come lei stessa ha raccontato, vedremo tutto in tv. Ma che cosa è successo ? Maria non ha gradito l’atteggiamento di uno dei “concorrenti” che si è presentato alle audizioni. A quanto pare il suo scopo non era quello di mostrare il suo valore, il suo talento, ma solo di cercare visibilità.

Maria de Filippi furiosa a Tu si que vales

In attesa di vedere la puntata di Tu si que vales in questione, possiamo quindi raccontarvi quanto ha dichiarato la conduttrice di Canale 5. Nella sua intervista per la rivista Oggi ha spiegato: “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. “

E poi: “Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda.” Chi segue i programmi di Maria sa bene che quando si arrabbia fa sul serio, per cui non vediamo l’ora di vedere la scena. L’appuntamento quindi è per settembre su Canale 5. Ritroveremo la conduttrice, con i suoi amici giudici, Belen Rodriguez, anche quest’anno conduttrice e insieme a lei, Alessio Sakara e Castrogiovanni. Ovviamente non mancherà Sabrina Ferilli!