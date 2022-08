Mara Maionchi con Nudi per la vita per parlare di prevenzione: “Un nemico che ho combattuto”

Nel 2015 Mara Maionchi ha combattuto contro il cancro, è anche per questo che a settembre condurrà Nudi per la vita, per parlare di prevenzione

Mara Maionchi si prepara a tornare in tv, il 12 settembre con Nudi per la vita, un programma per sensibilizzare sulla prevenzione. La Maionchi ha affrontato il cancro nel 2015, anche per questo ha accettato di condurre il programma che vedremo in prima serata su Rai 2. Un programma nuovo in tutto e lei sarà la padrona di casa perfetta. Ne ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni spiegando che nonostante gli argomenti seri si punterà su un format divertente. Invitare i telespettatori alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata, questo il punto da cui si parte. Gli ospiti famosi che interverranno nel programma di Mara Maionchi hanno in qualche modo avuto a che fare con un doloroso percorso della malattia.

Mara Maionchi – Nudi per la vita

“È un programma con un obiettivo serio: è pensato per invitare alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata, ma lo faremo in modo semplice, leggero e anche divertente”. Quattro puntate ed ecco cosa anticipa la Maionchi: “Vedrete sei uomini da un lato e sei donne dall’altro preparare una performance. In attesa dell’esibizione finale, parleremo con loro e con dei medici di prevenzione e malattia, temi con i quali anche questi personaggi famosi in qualche modo hanno avuto a che fare”.

Come sempre lei sarà conduttrice a modo suo: “Parleremo di prevenzione attraverso varie testimonianze. Ma sono anche testimone perché ci sono passata anche io”. A Tv Sorrisi e Canzoni racconta quando e come ha scoperto di avere un tumore: “Ogni anno facevo la mammografia e nel 2015 mi hanno trovato questo “nemico” che ho combattuto”.

L’obiettivo del programma è finalmente rivolto a dare davvero un aiuto alla società ma al tempo stesso sarà capace di intrattenere. Tra gli ospiti è prevista anche la presenza di Elisabetta Gregoraci, più volte la showgirl ha parlato del dolore causato dalla malattia e dalla morte della madre.