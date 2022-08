Tra una settimana il ritorno di Caduta Libera: Gerry Scotti rivela le novità dell’autunno

Pronto per festeggiare la puntata numero 1000 Gerry Scotti torna in onda lunedì 29 agosto 2022 con Caduta Libera

Ormai ci siamo. Il palinsesto estivo presto ci saluterà e pian piano, complici anche le elezioni politiche, tutti i programmi del day time torneranno in onda. Tra quelli più attesi, c’è quello di Gerry Scotti con il suo Caduta Libera. Dopo mesi di repliche di Avanti un altro, finalmente vedremo qualcosa di nuovo, con il quiz amatissimo dal pubblico. Le nuove puntate di Caduta Libera prenderanno il via il 29 agosto, nel preserale di Canale 5. Quella che inizierà la prossima settimana, sarà l’undicesima edizione del programma di Canale 5 che che torna con diverse novità, a cominciare da un nuovo gioco ispirato al romanzo “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie: si chiamerà “Dieci piccoli indizi“. A raccontare quelle che sono le novità di questa nuova stagione è stato proprio Gerry Scotti che ha rivelato alcune anticipazioni in una intervista per Tv, sorrisi e canzoni.

Caduta Libera torna il 29 agosto su Canale 5: le prime anticipazioni

Intervistato dai giornalisti di Tv, sorrisi e canzoni, Gerry Scotti ha dichiarato, in merito al nuovo gioco: “Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso. I titoli dei miei programmi e dei giochi devono potersi spiegare in poche parole…”

Una stagione importante quella che sta per iniziare su Canale 5 infatti a a ottobre Caduta Libera taglierà il traguardo delle mille puntate. E Gerry Scotti è pronto a festeggiare quello che ha definito “il grande miracolo della continuità”. Ovviamente, anche Mediaset è pronta a festeggiare. E’ stato Gerry Scotti a rivelare che “Festeggeremo come per la 500a con una grande torta. Inoltre in quella settimana faremo una puntata speciale con tutti i campioni“.

E a proposito di campioni, la nuova edizione ripartirà con il “fenomeno” in carica Michele Marchesi, neuropsichiatra da Pavia, che fino a questo momento ha vinto più di 275.000 euro di montepremi in gettoni d’oro. Dovesse resistere nelle prime settimane, “potrebbe diventare il secondo campione di tutti i tempi come vincita”. Non avrà però vita facile. Gerry Scotti ha infatti spiegato che si è fatta una selezione ben precisa di avversari, con la speranza di trovarne uno altrettanto in gamba. E ha raccontato: “sapendo quanto è bravo, stiamo cercando di scegliere antagonisti alla sua altezza, abbiamo alzato l’asticella: vedrete sfide interessanti”.

Per questa edizione ci si sposterà nello studio 11 di Cologno Monzese e questo significa che si potrà registrare giornalmente, senza trovarsi quindi in onda con puntate molto “vecchie”.