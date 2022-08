Federica Sciarelli torna in seconda serata con Dottori in Corsia

Federica Sciarelli torna su Rai 3 con Dottori in corsia: cosa vedremo nella quinta stagione

Per Federica Sciarelli ferie finite, la conduttrice tornerà in onda da lunedì anche se non con Chi l’ha visto. La rivedremo in un altro dei suoi programmi per Rai 3. Lunedì 29 agosto, alle 23.15 su Rai 3, va in onda la quinta stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. Questa quinta stagione del programma sarà chiaramente influenzata da quello che è successo in Europa negli ultimi mesi e quindi, dalla guerra in Ucraina.

Dottori in corsia: cosa vedremo nella quinta stagione



La nuova stagione di “Dottori in Corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù” porta in primo piano la drammatica attualità della guerra in Ucraina. Dopo lo scoppio del conflitto, infatti, l’Ospedale è sceso in prima linea per fronteggiare l’emergenza umanitaria, prestando cure e ospitando nelle proprie strutture centinaia di famiglie e bambini in arrivo dai territori più colpiti dalla guerra.

La storie di Lidia e Kateryina



Oltre a raccontare l’impegno dell’Ospedale, nella prima puntata la docuserie segue la storia di due bambine in particolare: Lidia e Kateryina, arrivate dai dintorni di Kiev e Buča, colpite da armi da fuoco e con profonde ferite alla testa. Le storie di Lidia e Kateryina si intrecciano con quelle degli altri piccoli pazienti del Bambino Gesù, e puntata dopo puntata la docuserie entra nel vivo mostrando lo sforzo quotidiano di medici, infermieri, famigliari e di tutto il personale dell’ospedale alle prese con la malattia e la cura.



Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. In collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli. A cura di Davide Acampora. Scritto da Matteo Fracassi, Serena Brugnolo, Francesca Giorgetti, Andrea Felici. Produttore esecutivo Stand by me Melisa Scolaro. Produttore Rai Paola Leonardi. Regia di Giacomo Del Buono.