La vera storia di Quiz, il film stasera su Rai 1

Questa sera, 29 agosto, andrà in onda in prima serata su Rai 1 Quiz: film tratto da una storia vera

Avete voglia di vedere un bel film questa sera? Su Rai 1 ne trasmetteranno uno molto interessante che è tratto da una storia vera. Questa sera, lunedì 29 agosto, andrà infatti in onda in prima serata sulla prima rete della Rai ‘Quiz‘, pellicola disponibile anche su Rai Play per chi non potesse seguire la programmazione tv. Il film che racconta una vicenda accaduta nel 2001 a “Who Wants to be Millionaire?” che altro non è che la versione inglese del quiz show Chi vuol essere miliardario ( e poi chi vuol essere milionario), in Italia presentato da anni da Gerry Scotti. Un po’ strano pensare che su Rai 1 questa sera si vedranno delle scene che per anni abbiamo visto su Canale 5 ma a quanto pare, Mediaset si è fatta scappare la ghiotta occasione di mandare in onda un film che racconta una storia vera, molto particolare, una storia di chi nel Regno Unito si è parlato per anni.

Ma andiamo a vedere la vera storia di Quiz prima della messa in onda.

Quiz, il film in onda stasera su Rai 1: la vera storia della pellicola

Quiz è un film che intende raccontare una storia realmente accaduta a Who wants to be millionair?. A dire il vero si tratta di una mini serie, non di una pellicola. Rai 1 però ha scelto di mandare in onda tutto per intero questa sera, visto anche che si tratta di soli tre episodi. Per questo lo definiamo come un film. Tornando a noi, Quiz parla di una presunta truffa che è avvenuta proprio durante il programma, durante una delle puntate del quiz tv inglese nel 2001. Il Maggiore Charles Ingram, il personaggio principale, partecipa alla trasmissione riuscendo ad arrivare fino all’ultima domanda tanto da vincere il desiderato milione. Peccato però che la produzione abbia iniziato ad avere dei sospetti sul concorrente e sul suo incredibile trionfo. Come mai? Prima di Charles, a Who wants to be millionair avevano partecipato pure la moglie e il cognato del concorrente vincitore. Inoltre l’uomo, prima di dare le risposte alle domande, faceva dei ragionamenti e mentre leggeva le possibili risposte in studio si sentivano dei colpi di tosse. Tosse che, secondo tanti, veniva fatta al momento in cui si prendeva in considerazione la risposta esatta. Una accusa molto forte quindi: Charles avrebbe vinto il milione solo grazie all’aiuto di sua moglie, presente nel pubblico, che tossiva per dare dei segnali a fargli capire se stava andando nella giusta direzione con le risposte… La produzione del programma, nella versione inglese, aveva lanciato pesanti accuse al concorrente, puntando il dito contro Diana (Sian Clifford), la moglie dell’uomo e quello che viene definito il complice Tecwen Whittock (Michael Jibson).

Nel film in onda questa sera, si ripercorrerà anche la fase del processo penale che la famiglia ha affrontato, un caso da prima pagina nel Regno Unito visto che gli Ingram, si sono professati sempre innocenti. Nonostante per l’uomo sia poi arrivata una condanna ( che ha comportato anche la restituzione dell’intero montepremi) molti inglesi hanno continuato a credere che in realtà, fosse innocente.

Film da vedere stasera: appuntamento su Rai 1 con Quiz

A questo punto non ci resta che darvi l’appuntamento a questa sera. Vi ricordiamo che Quiz andrà in onda oggi 29 agosto su Rai 1, in prima serata.