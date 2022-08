Ascolti tv, in prima serata La mantide non convince Rai 1 doppia Canale 5 con una replica

Nulla da fare per Canale 5 nella gara agli ascolti del 30 agosto 2022: vince facile Rai 1 in replica. Giordano batte Carta Bianca con Fuori dal coro

Siamo arrivati alla fine di agosto ma gli ascolti della prima serata ancora non decollano. Nulla da fare ieri, 30 agosto 2022, per Canale 5 che ha proposto in prime time l’avvincente serie tv francese La Mantide ( La mante). La serie si è fermata al milione di spettatori, non andando neppure oltre l’8 % di share. Un risultato sicuramente deludente che non è specchio del valore del prodotto. La serie tv infatti è parecchio avvincente ma non ha conquistato il pubblico di Canale 5. Per Rai 1 vittoria più che facile su Canale 5: si vola sopra i 2 milioni di spettatori con il film Per sempre la mia ragazza ( una replica era infatti andato in onda la scorsa estate). Con un film già visto quindi, e con il minimo sforzo, la rete ammiraglia Rai si porta a casa il doppio degli ascolti di quella Mediaset. Da segnalare anche la vittoria di Fuori dal coro, che ha anticipato il rientro, come tutti i programmi di Rete 4, che ha battuto Carta Bianca ( anche Rai 3 ha giocato la carta anticipo ma non è bastato, almeno questa settimana).

Ma vediamo adesso i dati di ascolto dei primi nove canali del digitale terrestre nella serata del 30 agosto 2022.

Gli ascolti del 30 agosto 2022: Rai 1 vince la serata con il 16% di share

Rete più vista ieri sera Rai 1 con il film Per sempre la mia ragazza ; il film ha conquistato 2.285.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 la prima puntata de La Mantide è stata vista da 1.124.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Si va in onda oggi con la seconda puntata, con la speranza che si possa migliorare. Vedremo.

Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei in replica arriva a 887.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Fast and Furious ha raccolto 909.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 l’esordio stagionale di #Cartabianca è seguito da 862.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 il ritorno di Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 940.000 spettatori (8.4%). Nella sfida tra talk quindi, questa settimana, al debutto, Rete 4 batte Rai 3.

Su La7 In Onda – Prima Serata registra 528.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 Inferno di cristallo segna 309.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Ex è visto da 379.000 spettatori (2.8%).