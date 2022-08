Uomini e Donne prime anticipazioni: è già guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

A Uomini e Donne il ritorno di Gemma Galgani che non si è rifatta e non parteciperà al GF VIP 7

C’era chi pensava di perdere strada facendo Tina Cipollari nella nuova edizione di Uomini e Donne. Pensare al programma senza la romana, è parecchio difficile e infatti, Tina è saldamente al suo posto. Ed è stata nuovamente protagonista delle prime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate ieri a Roma. Anche quest’anno la formula non cambia: trono over e trono classico si mescolano per cui i più giovincelli e i meno giovani, si accomoderanno nello stesso studio e divideranno gli spazi. Come potrete immaginare, una delle protagoniste della prima puntata di Uomini e Donne ( registrazione del 30 agosto) è stata Gemma Galgani. Qualche settimana fa su alcune riviste di cronaca rosa si era parlato di un nuovo intervento chirurgico al quale la Galgani si sarebbe sottoposta ( si era parlato di un possibile intervento al naso). Notizia che a quanto pare la Cipollari non si è fatta scappare e una volta entrata nello studio di Uomini e Donne, ha subito chiesto a Gemma se questa notizia fosse vera o meno. Osservandola si è subito resa conto che non c’era stato nessun ritocco e ha scherzato sul fatto che il chirurgo fosse in ferie e non avesse potuto operarla. Il solito teatrino quindi, che animerà le prime puntate di Uomini e Donne in onda a settembre su Canale 5.

A Uomini e Donne il ritorno di Gemma Galgani

Inoltre, c’era grande attesa per capire se Gemma Galgani ci sarebbe stata o meno. Secondo molti rumors infatti, Alfonso Signorini l’avrebbe voluta nella casa del Grande Fratello VIp ma a quanto pare, almeno per ora, la dama torinese è tornata nello studio di Canale 5, a Uomini e Donne. Questo non esclude chiaramente che possa entrare anche in un secondo momento ( soprattutto se si considera che il reality durerà più di sei mesi). Una cosa però è certa: l’estate non ha portato l’amore alla Galgani. Gemma ha viaggiato, si è divertita con le sue sorelle, con le sue amiche e i suoi amici ma non ha trovato la persona giusta neppure al mare! Si rimette quindi in gioco alla ricerca della sua anima gemella. 12 anni dopo, la troverà?