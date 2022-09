Bake Off Italia 2022 parte con un ritiro: un pasticcere lascia nella prima puntata

Ad aprire la nuova stagione dei talent show televisivi è anche quest’anno Bake Off Italia: il programma su dolci e sfornate di Real Time che in questa edizione 2022 si appresta a celebrare il decimo anniversario. Un festeggiamento fatto in grande stile da Benedetta Parodi e i suoi giudici: prove tecniche che ci riportano al passato, un tendone allargato e riallestito come fosse una grande serra e l’arrivo di un nuovo giudice, il partenopeo Tommaso Foglia.

La prima puntata di Bake Off Italia 2022 è stata arricchita dalla presentazione dei sedici nuovi concorrenti e da alcuni colpi di scena davvero imprevedibili. Come di consueto la gara è entrata nel vivo con la realizzazione di una prova creativa: i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare un dolce che più il rende fieri, insomma una vera e propria ricetta a piacere. Fra alti e bassi, sotto il tendone è arrivata anche la prova tecnica: realizzare una classica Pastiera napoletana, senza rivisitazioni particolari. Un disastro assoluto: quasi tre quarti dei dolci consegnati ai giudici avevano l’impasto crudo. Ne è uscita comunque una classifica: terzo posto Paola, secondo posto Riccardo, primo posto Margherita.

Bake Off Italia 2022: Daniele si ritira dalla gara

Prima dell’inizio della terza ed ultima prova, uno dei concorrenti ha dovuto fare un annuncio importante. Daniele ha rivelato al tendone di dover abbandonare la trasmissione: “Io purtroppo ho ricevuto una brutta notizia dalla Sicilia che riguarda lo stato di salute di mia madre. E per questo devo abbandonare questo meraviglioso tendone. Mi dispiace ma non posso fare altrimenti. E faccio un grande in bocca al lupo tutti i miei compagni di viaggio”. Benedetta Parodi lo ha invitato a partecipare alla prossima edizione del talent.

Daniele lascia Bake Off Italia 2022 per problemi familiari

“Vado a casa non contento, perché non son contento. Mia madre forse mi direbbe di rimanere perché sa quanto io ci tengo però il dovere di un figlio è anche quello di assistere ai genitori quando serve e oggi… questo è il mio compito”: questo è stato il suo ultimo discorso prima di lasciare spazio all’ultima parte della sfida, la prova a sorpresa.

Salutato com’è doveroso il povero Daniele, è giunto il tempo della Prova a sorpresa: realizzare delle torte a forma di giocattoli. La torta dovrà essere in tre dimensioni oltre ad essere interamente commestibile. Molti concorrenti si sono buttati su un semplice orsacchiotto, altri hanno sperimentato macchinine, e altalene.

Bake Off Italia 2022: eliminato e grembiule blu

Va a Chiara il primo Grembiule Blu di questa decima edizione di Bake Off Italia. I tre concorrenti finiti a rischio eliminazione sono stati Gaia, Giovanni e Stefania. Ma nessuno dei tre concorrenti è stato eliminato.