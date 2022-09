I saluti di Simona Branchetti che chiude Morning News: asciutti e professionali

Ultima puntata di Morning News e l'arrivederci di Simona Branchetti che lascia il testimone a Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Da lunedì si torna al classico palinsesto autunnale su Canale 5 che gioca con una settimana di anticipo rispetto alla Rai. Oggi quindi ultima puntata di Morning News dell’estate, programma di Simona Branchetti che ha informato il pubblico negli ultimi due mesi e mezzo. La giornalista ha salutato tutti i telespettatori e le telespettatrici con poche parole, ricordando che da lunedì si passa il testimone a Francesco Vecchi e Federica Panicucci che tornano in diretta con Mattino 5 News e poi ha anche ricordato l’appuntamento con Barbara d’Urso che aprirà le porte del suo Pomeriggio 5 sempre lunedì. La giornalista ha poi salutato tutta la squadra che ha lavorato al suo fianco questa estate. Poi il grazie al pubblico: “Un saluto soprattutto a voi, spero di avervi tenuto compagnia, voi avete fatto compagnia a me” ha detto Simona Branchetti congedandosi.

Ma che eredità lascia Morning News a Mattino 5? Sicuramente il programma di Simona Branchetti ha fatto molto bene per tutto il periodo estivo, risultando più volte leader nella sua fascia e battendo Rai 1 con UnoMattina estate. Prendiamo ad esempio in analisi i dati del primo settembre.

L’eredità di Morning News per Mattino 5 News

Ieri la puntata di Unomattina Estate è stata vista da 698.000 spettatori con il 17.2% e Linea Verde Estate da 641.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina è partito da 450.000 spettatori (17.3%) e Tg5 Mattina 1.219.000 spettatori (25.8%). A seguire dalle 8,45 in poi, Morning News raccoglie 829.000 spettatori (18.2%) nella prima parte e 648.000 spettatori (16.7%) nella seconda parte. Fa molto bene quindi il programma della Branchetti soprattutto nella prima parte dedicata all’attualità ( nessun ospite di rilievo nella seconda parte dedicata ai temi più leggeri, seconda parte in cui da lunedì la Panicucci dovrebbe risalire di qualche punto di share, se si confermeranno i numeri della passata stagione). Insomma un ottimo bilancio per Morning News che mediamente ha incassato ascolti in linea con quello che ci si aspettava, in attesa del ritorno di Mattino 5 News. Da lunedì nuove sfide e nuove battaglie a distanza, e noi saremo qui a commentare!