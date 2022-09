E’ già tempo di Primo appuntamento: Flavio Montrucchio tutto l’anno su Real Time

Inizia in anticipo la nuova edizione di Primo appuntamento su Real Time: si parte il 6 settembre con il re di cuori Flavio Montrucchio

Se l’indigestione di repliche di Primo appuntamento fatte questa estate non vi è ancora bastata, se siete sempre più curiosi di vedere nuovi primi appuntamenti, incontri al ristorante, scontri ma anche finali romantici, bè sarete presto accontentati. Discovery quest’anno ha una bellissima sorpresa per tutto il suo pubblico e soprattutto per gli amanti di Primo appuntamento, uno dei programmi di punta della rete. Dopo gli ottimi ascolti della passata stagione, con un Flavio Montrucchio sempre più volto della rete, e amatissimo dal pubblico, su Real Time arrivano le nuove, nuovissime e inedite puntate di Primo appuntamento. Anche questa estate il pubblico ha gradito molto le repliche, andate in onda in tutte le fasce possibili e in tutti i giorni della settimana! Ma adesso è tempo di fare sul serio e, con una bella novità perchè a differenza delle passate stagioni, quest’anno, Primo appuntamento gioca in anticipo o meglio, parte in anticipo. Le nuove puntate infatti andranno in onda, come probabilmente i più attenti avranno visto dal promo in onda in questa settimane sul canale 31, già dal 6 settembre. Dopo Bake Off Italia e Il castello delle cerimonie, riparte anche un altro grande cavallo di battaglia della rete.

Primo appuntamento si parte in anticipo: le nuove puntate in onda già il 6 settembre

“Primo Appuntamento” è sempre andato in onda dal primo martedì di gennaio nella sua edizione classica per poi proseguire – da ormai due anni – con l’edizione estiva in crociera fino appunto a maggio/giugno. Quest’anno, visto il grande affetto dimostrato dal pubblico, si gioca d’anticipo.

Flavio Montrucchio diventerà quindi il volto della prima serata del martedì di Discovery in onda da martedì 6 settembre 2022 sino a praticamente giugno 2023 – con una piccola pausa natalizia su dicembre – tra “Primo Appuntamento” e “Primo Appuntamento Crociera” (quest’ultimo lasciamo in secondo piano in quanto verrà confermato a febbraio). A conti fatti Montrucchio e “Primo Appuntamento” saranno l’appuntamento delle emozioni degli italiani del martedì sera alle 21.20 su RealTime tra emozioni, racconti e ironia. E ovviamente tanto amore, visto che i protagonisti del programma, sono alla ricerca dell’anima gemella e spesso la trovano.