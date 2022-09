Mattino 5 News riparte con il classico schema e lancia Pomeriggio 5

Buona la prima per Mattino 5 News che riprende con il classico schema: Panicucci e Vecchi poi lanciano anche Pomeriggio 5

Se un programma funziona, il programma non cambia linea. Ed è quello che è successo questa mattina con il debutto di Mattino 5 News iniziato con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, insieme per il saluto di ben ritrovato al pubblico. Prima parte gestita come sempre da Vecchi, che da qui a ottobre avrà a che fare con una bella fetta di politica da trattare ( non solo attualità). Oggi per partire con un nome di peso, Vecchi ha intervistato Silvio Berlusconi, presente nello studio di Canale 5. Poi commenti, interviste, servizi e dibattiti nella prima parte di Mattino 5 News che è sempre seguitissima. La linea successivamente è passata a Federica Panicucci, come di consueto. La conduttrice, per il suo ritorno in diretta, ha preferito dedicare la seconda parte del programma alla cronaca. Nessun servizio su Venezia 79, nessun commento sul mondo del gossip, sull’estate dei vip, sul gossip dell’estate che ha visto Blasi e Totti protagonista. La parte del programma condotta dalla Panicucci ha visto invece i genitori di Angela Celentano protagonisti, Maria e Catello Celentano, hanno spiegato quelle che sono le ultime novità sul caso; poi è stata la volta della vicenda di Alessandra Matteuzzi, uccisa dal suo ex a Bologna. Insomma la Panicucci ha scelto di informare e di continuare a farlo parlando il suo linguaggio. Niente spazio per temi più leggeri, almeno oggi, vedremo poi se da domani, come di consueto, ci saranno spazi alternati in base anche ai giorni della settimana e agli eventi.

Da Mattino 5 News la linea a Pomeriggio 5

Se il Tg 5 questa mattina aveva lanciato la prima puntata di Mattino 5 News, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno fatto lo stesso con Barbara d’Urso. I due conduttori di Mattino 5 News hanno infatti ricordato che questo pomeriggio torna in onda anche Pomeriggio 5 alla sua prima puntata della stagione dopo mesi di stop. Una cosa che su altre reti vediamo fare giornalmente, non scontata su Canale 5 ma da quando la Panicucci e Barbara d’Urso hanno fatto pace, succede.