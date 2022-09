Ascolti 5 settembre, Pomeriggio 5 vs La vita in diretta. La prima sfida: chi ha vinto

La vita in diretta vs Pomeriggio 5 prima sfida il 5 settembre 2022: chi ha vinto? Ecco i dati del primo confronto tra Matano e d'Urso

E’ tempo di scaldare i motori, è tempo di tornare a commentare i dati di ascolto! Ieri debutti di alcuni dei programmi più amati e visti del day Time. Su Rai 1 è tornato al timone de La vita in diretta Alberto Matano, dopo l’ottimo lavoro fatto da Capua e Semprini. Su Canale 5 Barbara d’Urso, dopo due mesi di vuoto con Pomeriggio 5. E oggi grande attesa per i dati di ascolto che ci diranno come è andata la prima sfida, quella del 5 settembre 2022: chi ha vinto tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta nella giornata dell’esordio? Il programma di Alberto Matano è tornato nella sua classica collocazione intorno alle 17.05 , lo stesso Pomeriggio 5 che può contare al momento sul traino delle soap. Mediaset ha scelto Terra amara per provare a mettere in discussione tutto…Saranno solo i dati di ascolto in arrivo dopo le 10 di questa mattina a dirci, in numeri, come sono andate le cose.

La vita in diretta ascolti 5 settembre 2022: i dati della prima puntata

Alberto Matano ha ripreso da dove aveva lasciato. E’ tornato con i suoi inviati in giro per l’Italia, una prima parte molto ricca di cronaca e poi la seconda parte più breve dedicata al tavolo pop. Nella prima parte della puntata di ieri de La vita in diretta ha scelto di dare spazio ad alcune storie. Prima un collegamento d a Venezia per ascoltare il racconto del giovane poliziotto che ha salvato la vita a una turista che stava cercando di suicidarsi. Poi ha dato voce ai genitori di Alice, uccisa da suo fratello. E ancora la confessione della mamma che ha segregato per anni sua figlia in casa, le immagini dal tribunale con Benno Neumair. Insomma tutto da dove Matano aveva lasciato, con la seconda parte più leggera e divertente ( il conduttore ha anche scherzato mentre stava ricevendo la telefonata del suo dentista in diretta).

Pomeriggio 5 ascolti 5 settembre 2022: i dati della prima puntata

Stesso schema anche per Pomeriggio 5 che, almeno per ora, non ha dato spazio alla politica ma è ripartito con i casi di cronaca e le storie di chi scrive al programma. Nella prima parte i familiari di Alessandra, uccisa a Bologna dal suo ex; poi un caso di truffa e ancora, una seconda parte più leggera dedicata al costume. Tutto è rimasto come a giugno, senza scossoni.

La parola spetta al pubblico: chi avrà vinto tra La vita in diretta e Pomeriggio 5?