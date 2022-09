Gli ascolti del prime time: neppure Solo uno sguardo convince, di nuovo flop Canale 5

Rai 1 vince ancora con l'ennesima replica: ecco gli ascolti del 5 settembre 2022, malissimo anche la serie Solo uno sguardo

Torna il nostro appuntamento con l‘analisi auditel della prima serata. Chi ha vinto la gara agli ascolti del prime time il 5 settembre 2022? Nulla da fare per la serialità estiva di Mediaset quest’anno. Eppure, va detto, le serie scelte, non sono poi così brutte da vedere. Forse un po’ simili tra loro, e il pubblico ormai, sembra cercare qualcosa di diverso ( e soprattutto non vuole rischiare di vedere un episodio alle 2 di notte). Il 5 settembre 2022 quindi, neppure la prima puntata di Solo uno sguardo convince il pubblico di Canale 5 che boccia la serie francese e regala un’altra vittoria più che facile a Rai 1, con l’ennesima replica. L’estate sta finendo, ma per il momento non finiscono le repliche di Rai 1 che si prepara a mandare in onda un’altra serie già vista, Lolita Lobosco, con la quasi assoluta consapevolezza che arriveranno lo stesso ottimi numeri. La prima serata di Canale 5 è in evidente difficoltà.

Ma vediamo adesso nel dettaglio i dati di ascolto della prima serata del 5 settembre 2022 per il prime time.

Gli ascolti del 5 settembre 2022 in prima serata: ecco i dati

Anche al lunedì sera, rete più vista, Rai 1. Il film Metti la Nonna in Freezer vince facile con una media di 1.942.000 spettatori pari al 12.81%. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie francese Solo uno Sguardo ha raccolto davanti al video 1.333.000 spettatori pari al 10.6% di share. Niente da fare neppure per questa serie francese. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.272.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 940.000 spettatori con il 7.7% di share. Su La7 Giochi di Potere ha registrato 521.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 la terza stagione di Gomorra – La Serie segna 440.000 spettatori con il 2.8. Sul Nove Queen – We Are the Champions ha raccolto 286.000 spettatori con il 2%.