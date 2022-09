UnoMattina estate vs Mattino 5 News, prima sfida: chi ha vinto il 5 settembre 2022

UnoMattina Estate vs Mattino 5 News al debutto il 5 settembre 2022: ecco i dati auditel con gli ascolti di ieri mattina, chi ha vinto?

Mediaset ha aperto le danze con il nuovo palinsesto autunnale, anche se mancano ancora alcuni dei programmi più visti di Canale 5. Rai 1 al momento temporeggia, anche per questo, ancora per qualche giorno, andrà in onda la versione estiva di UnoMattina, per poi lasciare spazio alla versione nuova condotta in solitaria da Massimiliano Ossini. Ieri, 5 settembre 2022, il pubblico ha quindi potuto scegliere tra UnoMattina estate e Mattino 5 News al ritorno in onda su Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Grande attesa dunque questa mattina per i dati di ascolto che ci riveleranno come sono andate le cose: chi ha vinto in questa prima sfida? Da un lato, abbiamo il programma di Rai 1 che ha fatto il suo, senza brillare mai troppo questa estate, restando spesso sotto Morning News, dall’altro Mattino 5 News che aveva lasciato Canale 5 con ascolti da record e torna in onda con le stesse speranze: restare leader incontrastato della sua fascia.

E’ ancora presto per i bilanci, è chiaro. Su Rai 1 ad esempio non è ancora tornata Eleonora Daniele con Storie italiane per cui solo dalla prossima settimana i numeri ci potranno dire qualcosa. Ma questa è stata la prima sfida dell’autunno e allora, vediamo i numeri che cosa ci raccontano.

Mattino 5 News ascolti prima puntata 5 settembre 2022: i dati auditel

Vi ricordiamo che i dati di ascolto saranno disponibili come sempre solo dopo le 10 di questa mattina. Intanto ragioniamo su quello che abbiamo visto: Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati in onda con la più classica delle formule con una novità dovuta al periodo. Le interviste ai politici entrano nel vivo della campagna elettorale. Ieri Francesco Vecchi ha iniziato con una intervista a Silvio Berlusconi. Nella seconda parte invece Federica Panicucci ha scelto di optare, almeno per la prima puntata, solo sulla cronaca, senza dare spazio a temi più leggeri. Morning News aveva lasciato buoni ascolti con una media di 800 milioni di spettatori nella prima parte e meno di 700 nella seconda. Mattino 5 News riparte da qui e Mediaset di certo, spera che tornerà a fare anche meglio. Ricordiamo che a seguire sono poi andate in onda le repliche di Forum.

UnoMattina Estate ascolti puntata 5 settembre 2022: i dati auditel

