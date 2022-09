Anna Pettinelli fuori da Amici ma c’è una novità

Anna Pettinelli fuori da Amici ma dopo la delusione in amore sembra ci sia un nuovo programma per lei



Anna Pettinelli è a Venezia per la Mostra del Cinema ma arriva una indiscrezione. Sappiamo che la Pettinelli è ormai fuori da Amici 22 e che al suo posto è pronta a tornare Arisa ma ci sono delle novità. La speaker radiofonica che da tanti anni seguiamo per la professionalità e la lunga esperienza non sarà più una prof del talent di Maria De Filippi ma sembra che per lei stia per arrivare un nuovo format targato Fascino. E’ quanto svela Tv Blog e se manca ormai pochissimo per la nuova edizione di Amici si sa ancora troppo poco sul futuro in tv di Anna Pettinelli. Delusa dall’amore ma forse non dal lavoro, non dai colleghi, non da chi ha sempre creduto in lei, quindi perdiamo la coppia Anna Pettinelli e Veronica Peparini ma guadagniamo altro, forse un programma interessante.

Anna Pettinelli dopo Temptation Island e Amici arriva un altro programma tv

A Temptation Isalnd ha partecipato con Stefano Macchi, il suo ex compagno attualmente fidanzato con Elisa D’Ospina. Poi tre anni nel ruolo di prof di Amici ma cosa c’è nel futuro della Pettinelli? Al momento nessuna anticipazione ufficiale ma forte della sua esperienza in campo musicale non starà con le mani in mano.

La ritroveremo opinionista de La vita in diretta ma presto sembra che le sarà affidato un nuovo programma che potrebbe andare in onda sulle reti Mediaset o forse potrebbe trattarsi di un contenuto per Witty Tv, la principale piattaforma web che mette a disposizione tutti i contenuti dei programmi Fascino, sia televisivi che esclusive web.

Quindi, per la Pettinelli sarebbe solo una pausa televisiva e nessuna nuova delusione mentre brucia ancora l’avere creduto nell’amore del suo ex compagno che di continuo posta dichiarazione per la bella Elisa D’Ospina. Attendiamo di scoprire dettagli sul programma per la Pettinelli.