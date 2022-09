Ennesima rissa sfiorata a Uomini e Donne, ci sarà l’ennesima censura? Le anticipazioni

A Uomini e Donne si sfiorerà la rissa nelle puntate in onda dal 19 settembre 2022: ecco le ultime news e le anticipazioni

Sono state registrate oggi le nuove puntate di Uomini e Donne e non mancano le anticipazioni che corrono sui social. Come saprete, nelle nuove puntate del programma di Canale 5 che partirà il 19 settembre su Canale 5, ci saranno dei graditi o forse sgraditi ritorni ( questo dovrete deciderlo voi). Rivedremo nello studio di Canale 5 sia Riccardo Guarnieri che Ida Platano. E nonostante quello che è successo mesi fa, nonostante, qualora lo avessero voluto, hanno avuto una intera estate per vedersi e chiarirsi, torneranno invece ad ammorbarci con le loro storie, a Uomini e Donne. Mentre Ida cercherà di voltare pagina, a quanto pare, Riccardo avrà qualcosa da dire sull’atteggiamento della dama. Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e Donne rivelano che si arriverà persino a una rissa. Per quale motivo? Scopriamolo con le ultime news.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne: le anticipazioni

Dalla pagina Instagram di uominiedonnetronoclassicoeover arrivano i dettagli su questa nuova puntata del programma di Canale 5. I fatti: Ida ha smesso di uscire con il corteggiatore con il quale aveva avuto anche uno scambio affettuoso, c’erano stati dei baci. Ha iniziato a uscire con un altro ragazzo ma nello studio inizia una discussione di cui anche Riccardo è protagonista. Secondo il pugliese infatti, Ida sarebbe ancora innamorata di lui. Poi la discussione ha coinvolto il nuovo corteggiatore di Ida, pare ci sia stata una rissa vera e propria. Maria de Filippi avrebbe evitato il peggio e poi avrebbe chiesto ai due di stringersi la mano. Cosa sia realmente successo non possiamo saperlo, anche perchè immaginiamo che, come succede spesso, poi molto sarà tagliato. Maria sembra convinta di un fatto: se Riccardo ha detto delle cose su Ida è perchè probabilmente qualcosa di vero c’è. Chiede quindi alla Platano di fare una lista dei pregi del carattere e di Riccardo in generale. Le parole di Ida fanno commuovere il tarantino.