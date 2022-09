La frecciata di Simona Ventura a Totti: l’ex capitano non si scompone

Nessun imbarazzo per Francesco Totti alla domanda di Simona Ventura prima della partita del cuore

Per la prima volta sotto i riflettori dopo il divorzio da Ilary Blasi. Per la prima volta in tv in diretta davanti a una telecamera: Francesco Totti ieri è stato uno dei protagonisti della Partita del cuore. Serata che tra l’altro ha visto anche Simona Ventura protagonista, la stessa conduttrice che aveva commentato a marzo, dopo la notizia dell’imminente divorzio dei due romani, la questione, con un lungo post sui social. Un post che non era piaciuto a Ilary Blasi che successivamente, anche dallo studio di Belve, aveva fatto capire che forse la Ventura si sarebbe potuta risparmiare un commento, visto che non è una loro amica e non conosce la situazione che stavano vivendo. Ed ecco che la vita offre degli assisti fantastici e delle occasioni inaspettate visto che casualmente, la prima persona in cui si è imbattuto Totti al suo ritorno “televisivo” è stata proprio la Ventura che, non ha risparmiato una frecciatina all’ex capitano della Roma. Va detto che il Pupone non si è scomposto. Ma del resto ha letto così tante cose questa estate che di certo, una innocua battuta, non può scalfirlo.

Francesco Totti torna in tv: Simona Ventura lo punzecchia

Prima dell’inizio della gara quindi, Totti è finito nel mirino di Simona Ventura che ha scambiato con lui alcune battute. E la conduttrice ha chiesto all’ex capitano della Roma: “Senti un po’ Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto“. L’ex capitano della Roma ha ovviamente evitato di parlare della separazione con Ilary Blasi e si è limitato a dire di aver passato la stagione estiva a casa sua: “Sono stato a casa mia, a Sabaudia, come sempre a dire la verità“. Nessuna risposta che ci possa far intendere una qualsiasi cosa. Totti, come ha fatto in questi due mesi, va dritto per la sua strada, senza sbilanciarsi, senza parlare. Forse lo farà solo al momento più opportuno.