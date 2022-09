Eleonora Daniele torna in diretta con Storie Italiane: le novità dell’edizione 2022-2023

E' tutto pronto per il debutto di Eleonora Daniele con Storie Italiane su Rai 1

Con una settimana di ritardo rispetto agli altri programmi in diretta e di informazione del day time di Rai 1, Storie Italiane torna in onda dal 12 settembre. Il programma di Eleonora Daniele sarà uno dei pilastri del mattino di Rai 1 anche nella stagione 2022-2023 e si rinnova, come succede in ogni edizione. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione? La Daniele si dovrà confrontare anche quest’anno con Mattino 5 News, per quello che riguarda gli ascolti. Federica Panicucci e Francesco Vecchi macinano ascolti d’oro ormai da mesi e per il programma di Rai 1 non sarà facile tenere testa al competitor.

Storie Italiane riparte il 12 settembre: le novità di questa edizione

Il programma di Eleonora Daniele ripartirà quindi nel classico orario. L’appuntamento è alle 9.50 su Rai 1, con “Storie Italiane” con le grandi inchieste che hanno caratterizzato le scorse stagioni. Eleonora Daniele festeggerà un importante traguardo, sarà questa infatti la decima edizione che la vede al timone del programma. Saranno molte le finestre aperte sull’attualità, casi di cronaca e tematiche sociali, seguite con grande minuzia e attenzione, nel rispetto dei valori del servizio pubblico. Il programma si svilupperà quindi in due parti principali. La prima parte legata alla stretta informazione, mentre la seconda sarà mirata all’approfondimento di temi come la disabilità, emergenza abitativa, lotta alla violenza sulle donne, verso il mondo dell’infanzia e la tutela dei più deboli. Sarà prevista infine una ulteriore pagina dedicata ad una intervista faccia a faccia con un protagonista di una storia di stretta attualità oppure con un personaggio noto dello spettacolo. Sarà una nuova edizione ricca di contenuti dediti ad un pubblico che in tanti anni ha dimostrato grande affezione al programma. Per capire come si svilupperà questa nuova stagione non ci resta che seguire la prima puntata di Storie Italiane lunedì prossimo.