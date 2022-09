Che giornata per Antonio Caprarica: si collega con 9 programmi e regala bombette sulla Royal Family

Tutti vogliono Antonio Caprarica: l'ex inviato Rai è stato ospite ieri di 9 programmi passando da Rai a Mediaset ma non solo

In Italia a quanto pare siamo davvero a corto di esperti di storia inglese o meglio di persone che conoscano ogni dettaglio della famiglia reale. Altrimenti non si spiegherebbe il dispendio di energie che ha costretto ieri Antonio Caprarica a un vero tour de Force. L’ex corrispondente Rai da Londra, che ha passato quasi una intera vita a parlarci soprattutto della famiglia reale, conosce sicuramente alla perfezione meccanismi, protocolli e anche aneddoti ( oltre ai pettegolezzi che circolano nel Regno Unito nei confronti della famiglia reale e a differenza di noi che viviamo qui in Italia, ha il polso della situazione). Forse anche per questo ieri, è stato protagonista di ben 9 programmi e ha regalato delle chicche diverse in ogni sua partecipazione. Una delle più riprese nella giornata del 9 settembre 2022 ha riguardato proprio una rivelazione sulla Regina Elisabetta che a suo dire, non sarebbe stata poi così fedele a Filippo e si sarebbe regalata nel tempo, qualche scappatella. Dichiarazioni che hanno fatto molto scalpore, va detto.

Tour de force per Caprarica : è in diretta in 9 programmi diversi per parlare della Regina Elisabetta

Aneddoti nuovi ma anche frasi da riciclare in base al programma. Ad esempio a Mattino Cinque ha detto: “Carlo è il primo Re della storia inglese che tradisce, divorzia dalla moglie tradita per sposare l’amante e portarla al trono” frase che ricicla anche su Rete 4 dove è ospite di Quarto Grado che apre la nuova edizione con uno spazio dedicato proprio alle ultime notizie da Londra. Mattino 5 e Quarto Grado, siamo già a quota 2. Ma non si finisce qui perchè per quel che riguarda Mediaset, Antonio Caprarica è stato protagonista anche della puntata di ieri di Pomeriggio 5 al fianco di Barbara d’Urso. E anche qui ha ripreso lo stesso concetto espresso al mattino da Federica Panicucci: “Abbiamo un Re che ha tradito la consorte, ha sposato l’amante e l’ha fatta Regina. Detta così sembra una favola nera, ma le cose stanno diversamente perché c’è una cosa che si chiama amore. Per cinquant’anni Carlo ha amato sempre quella donna”. Con Pomeriggio 5 siamo a quota 3 ma la lista è ancora lunga.

Non si fa mancare chiaramente anche La7: lo vediamo a L’Aria che tira dove omaggia la regina Elisabetta ricordando di averla incontrata di persona in diverse occasioni. E siamo quindi a quota 4 programmi. Da La7 a Sky, si collega anche con la rete all news visibile sul canale 50 del digitale terrestre e questa volta cambia anche location, lo vediamo con una libreria alle sue spalle. Poi lo vediamo in quel di Rai 1 per Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Siamo quindi a quota 6 ma per altre due volte Caprarica sarà anche su Rete 4 nelle edizioni speciali del TG che hanno informato il pubblico della rete. Chiude la sua serata, come detto in precedenza con Quarto Grado ma prima è ospite anche di Controcorrente.