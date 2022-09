I music Awards rovinati dal maltempo: arriva Malgioglio, il pubblico scappa

La grandine e il maltempo rovinano la serata: interrotti in anticipo i Music Awards su Rai 1

Sembrava una serata perfetta, tutto stava andando nel migliore dei modi ma poi è successo quello che forse qualcuno, dando una occhiata alle previsioni meteo della serata, si aspettava. I Tim Music Awards sono stati interrotti: la serata dedicata alla musica su Rai 1 il 9 settembre 2022 ha chiuso con un po’ di anticipo sulla scaletta a causa della forte grandinata che ha costretto il pubblico presente a battere in ritirata. Impossibile pensare di continuare perchè non si trattava di semplice pioggia, come successo anche in altre occasioni all’Arena di Verona ( dove succedono sempre più spesso questo genere di situazioni soprattutto a settembre, quando il meteo è davvero più che instabile). Dopo l’arrivo di Malgioglio, accolto più che dai fan, dalla pioggia scosciante, Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno provato a gestire al meglio la situazione ma non ce l’hanno fatta e sono stati costretti a salutare il pubblico a casa, visto che quello in Arena era già scappato per evitare il peggio.

I Tim Music Awards finiscono tra polemiche e grandine

I due conduttori ci hanno provato, non senza problemi: sotto la pioggia si sono esibiti Dargen D’Amico, Raf con Guè Pequeno e North of Loreto, Fabrizio Moro ed è perfino arrivato sul palco Cristiano Malgioglio per ritirare il suo Premio Speciale SIAE. Malgioglio si è detto felice della pioggia, si è anche avvicinato ai pochi fan rimasti sotto il palco mentre Carlo Conti e Vanessa Incontrada provavano a bloccarlo per evitare che scivolasse. Non sono mancati problemi di natura tecnica e inconvenienti, come era prevedibile in una situazione difficile da gestire. E ovviamente non sono mancati anche i commenti ironici sui social di chi si è anche chiesto perchè questo genere di eventi vadano ancora in onda in diretta e non si opti per la registrazione, che salva da questi imprevisti.

Non possiamo che augurare una serata stellata e senza pioggia per il secondo appuntamento dei Tim Music Awards in onda oggi su Rai 1.