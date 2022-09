Oggi Carlo sarà proclamato ufficialmente Re: la tv italiana segue l’evento in diretta

Oggi la proclamazione ufficiale: il principe Carlo diventa Re Carlo III. Ecco dove seguire la diretta in tv

Manca ormai pochissimo anche se già a Londra, e non solo, tutti acclamano il nuovo Re. I sudditi di sta maestà si stanno abituando, dopo 70 anni di regno incontrastato della Regina Elisabetta, al fatto che adesso ci sia un’altra persona al potere. La corona passa a Carlo che sarà proclamato ufficialmente re alle 11 ora italiana, nel palazzo di St. James a Londra, di fronte a un corpo cerimoniale conosciuto come Accession Council. Come già annunciato, Carlo porterà il suo nome vestendo i panni di King, sarà quindi Carlo III. In questi giorni su tutte le reti italiane, non sono mancati speciali e approfondimenti, dopo la morte della regina Elisabetta e anche oggi, sarà possibile seguire questi passaggi in diretta. Su Rai 1 ad esempio, a partire dalle 10,30 andrà in onda uno speciale che poi dalle 11 racconterà il passaggio decisivo.

Oggi Carlo diventa Re Carlo: la diretta tv anche in Italia

Complessivamente, oltre 700 persone hanno diritto di sedervi, ma dato il breve preavviso la partecipazione dovrebbe essere piuù limitata (nel 1952 furono presenti circa 200 persone). Carlo parteciperà alla seconda parte della seduta, in cui farà una dichiarazione e firmerà il giuramento con cui si impegnerà a preservare la Chiesa di Scozia e la continuità del governo. Al termine della seduta (le 10 ora locale) la Proclamazione Principale verrà letta dal balcone del palazzo che si affaccia sulla Friary Court; un’ora dopo verrà letta al Royal Exchange della City e a mezzogiorno in Scozia, Irlanda del Nord e Galles.

Come detto in precedenza, su Rai 1 sarà possibile seguire dalle 10,30 una edizione straordinaria del TG1 con tutti gli aggiornamenti in diretta da Londra. Sul fronte Mediaset sarà ancora una volta Rete 4 la rete dell’informazione con una edizione speciale del TG che si accenderà intorno alle 11 pochi minuti prima dell’evento.