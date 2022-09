Il regalo speciale di Mara Venier ad Alberto Matano: 50 anni a Domenica IN

Per festeggiare i 50 anni di Alberto Matano, Mara Venier gli ha fatto un dono speciale nella diretta di Domenica IN

Anche questa edizione di Domenica IN è iniziata all’insegna degli amici di Mara Venier. La conduttrice, vuole al suo fianco, persone speciali di cui si fida e anche quest’anno, ha iniziato con una bella intervista a Loretta Goggi. Un momento che poi ha visto protagonista, anche un altro amico di Mara, Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta ha condotto una sorta di intervista alle due amiche e forse non si aspettava di ricevere poi una sorpresa speciale ma si sa, con Mara Venier, c’è da aspettarsi di tutto. E visto che due giorni fa Alberto Matano ha festeggiato i suoi primi 50 anni, non poteva che arrivare un dono speciale da parte della Venier che ha fatto entrare una bellissima torta per il suo amico ma non solo.

Il regalo di Mara Venier ad Alberto Matano

Tra Mara e Alberto Matano, ormai da anni, è nata una bellissima amicizia, tra cene a casa della conduttrice e chiacchiere dopo Domenica IN. Non a caso, Mara è stata l’officiante dell’unione civile tra Alberto Matano e suo marito Riccardo. E il conduttore de La vita in diretta doveva aspettarsi una sorpresa speciale visto che ha compiuto 50 anni, nella prima settimana del ritorno in onda del programma di Rai 1. Mara ha stupito Alberto Matano con un dono speciale, vista la sua passione per il barbecue gli ha regalato un set per grigliare in casa e in giardino e poi anche un grembiule speciale. Sul grembiule c’era infatti la foto del giorno dell’unione civile di Matano e del suo neo marito Riccardo. Ovviamente al fianco di Mara Venier, elegantissima ed emozionatissima in quella magica giornata.

Matano molto emozionato non si aspettava questo dono speciale ma ha sicuramente molto gradito e si è detto pronto a usare il grembiule per le preparazioni delle sue cene!