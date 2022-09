I primi 50 anni di Alberto Matano: dal successo de La vita in diretta alle nozze con Riccardo

Per inaugurare la nuova stagione de I fatti vostri, Salvo Sottile ha voluto al suo fianco un amico, Alberto Matano. La prima intervista al vip nella piazza

“La cosa più bella che mi è capitata questa estate è stato l’amore del pubblico, di chi mi ha fermato per strada e salutandomi mi ha fatto gli auguri, per me è stata una cosa del tutto inaspettata” ha detto Alberto Matano ospite della puntata de I Fatti vostri. Per il debutto, al suo fianco, Salvo Sottile ha voluto un amico speciale. Il suo collega Alberto Matano. Purtroppo Sottile ha dovuto rinunciare alle nozze di Matano, avendo l’anniversario di nozze dei suoi genitori da celebrare, ma è comunque stato lietissimo di poter festeggiare, a distanza, questa unione. E oggi, si parla anche della scelta di Alberto Matano, dopo diversi anni d’amore, di sposare Riccardo. Come ha spiegato anche insieme a Mara Venier, tutto è successo per caso visto che la conduttrice una sera ha chiesto a Matano e al suo compagno, come mai non avessero mai pensato di ufficializzare questo amore. “E’ successo tutto così in fretta tanto che non mi sono neppure reso conto” ha detto Matano, con gli occhi che brillano ancora di più, adesso che ha coronato il suo sogno d’amore.

La felicità di Alberto Matano dopo aver sposato il suo amato Riccardo

Una corsa contro il tempo quindi per organizzare tutto al meglio e per ottenere i permessi, anche quelli che ha avuto Mara Venier per officiare il suo matrimonio. Non c’è un vero motivo per il quale lui e Riccardo non si sono sposati prima oggi però è felicissimo di averlo fatto. E Salvo Sottile ricorda che vive un momento d’oro, anche grazie agli ottimi ascolti del programma di Rai 1, La vita in diretta, arrivato per caso dopo anni di conduzione del TG1. Un successo che si conferma anche in questa edizione e che come ricorda Matano non era scontato. Una scommessa vinta e oggi La vita in diretta è diventato per il giornalista, una sorta di porto sicuro. Cosa volere di più a 50 anni? Sicuramente c’è tanta serenità e tanto amore in questo momento della vita di Matano che proprio ieri, tra l’altro, ha festeggiato anche con Mara Venier in diretta su Rai 1, a due giorno di distanza, il suo compleanno.