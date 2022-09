Il nuovo sabato di Canale 5 a tutta soap prima di Verissimo: il palinsesto

E' tutto pronto per la nuova edizione di Verissimo e per la prima puntata in onda il 17 settembre 2022: ecco che cosa vedremo

C’è tanta, tanta curiosità in vista della prima puntata di Verissimo in onda questo sabato. Ci si aspetta una apertura di quelle da record di ascolti con una intervista di Silvia Toffanin a Ilary Blasi. Ma siamo davvero sicuri che si giocherà subito questa carta? Non è da escludere ma è anche possibile che alla fine l’ex moglie di Francesco Totti continui a seguire la via del silenzio. Quello che succederà, in ogni caso, lo scopriremo nel giro di un paio di giorni, visto che come sempre, le anticipazioni delle nuove puntate di Verissimo, arriveranno a metà settimana, quando scopriremo i nomi di tutti gli ospiti.

Mentre aspettiamo di sapere come partirà Silvia Toffanin, possiamo dirvi, quando partirà e come cambia il sabato adesso che Verissimo torna in onda con il suo primo appuntamento del fine settimana.

Il nuovo sabato di Canale 5: prima di Verissimo le amate soap

La scelta per il traino a Verissimo è ricaduta sulle soap di Canale 5. Per questo motivo, dalle 13,40 alle 14,30 vedremo Beautiful, con un doppio episodio per la gioia dei fan che sono costretti nel corso della settimana a vedere episodi molto brevi con meno di 6-7 minuti di puntata inedita. A seguire poi, andranno in onda gli episodi di Una vita. Per la precisione il pubblico, che è abituato a vedere mezzo episodio della soap spagnola, di circa 24 minuti, avrà invece modo di seguire le avventure dei protagonisti di Acacias 38 per ben un episodio e mezzo. Non è una novità: succedeva infatti anche lo scorso anno.

Silvia Toffanin in onda dopo le soap

Verissimo quindi prenderà la linea intorno alle 16,30 subito dopo le soap di Canale 5 che potrebbero lasciare in eredità un buon traino dal quale la conduttrice dovrà ripartire. L’appuntamento dunque è per sabato 17 settembre con la prima puntata di Verissimo.