Ascolti tv, Nudi per la vita parte dall’8 % vince Ulisse con lo speciale in replica sulla Regina

Nella serata del 12 settembre 2022 gli ascolti tv decretano il trionfo di Ulisse, in replica su Rai 1. Parte bene Nudi per la vita

In quanti davanti alla tv per seguire la prima puntata di Nudi per la vita su Rai 2? Lo scopriamo con i dati auditel relativi alla serata di ieri, 12 settembre 2022, che ci rivelano tutti i numeri degli ascolti tv della prima serata.

Si inizia a fare sul serio anche se ancora, nella prima serata ci sono ancora delle repliche che il pubblico non si merita ( pensiamo alle fiction di Rai 1 che potevano anche lasciare il posto alle nuove serie). Gli ascolti del 12 settembre 2022 vedono sfidarsi principalmente Rai 1, che ha scelto di dedicare la serata alla Regina Elisabetta, rimandando in onda la puntata speciale di Ulisse di Alberto Angela dedicata proprio alla sovrana, e Nudi per la vita, il nuovo programma di Rai 2 affidato a Mara Maionchi. Un programma diverso dal solito, un programma che punta a raccontare in modo divertente ma anche serio, quanto sia importante fare prevenzione. Per farlo, dodici vip si sono messi in gioco, e si metteranno nelle ultime puntate a nudo. Si, non resteranno in mutande ma resteranno proprio nudi, per lanciare un messaggio importante.

Messaggio che è arrivato al pubblico sintonizzato davanti alla tv? Ieri la prima delle quattro puntate di Nudi per la vita è stata vista da una media di 1,3 milioni di italiani con quasi l’8% di share.

Ma vediamo tutti i numeri della prima serata.

Gli ascolti del 12 settembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Ulisse – Il Piacere della Scoperta dedicato alla Regina Elisabetta II ha appassionato 2.932.000 spettatori pari al 18.89% (breve presentazione inedita: 3.002.000 -16.29%).

Su Rai2 l’esordio di Nudi per la Vita ha interessato 1.362.000 spettatori pari al 7.93% di share.

Su Italia 1 Cinquanta Sfumature di Grigio ha intrattenuto 1.103.000 spettatori (6.79%). Su Rai3 l’appuntamento con le Tribune Elettorali ha raccolto davanti al video 470.000 spettatori pari ad uno share del 2.55%, con Vita, 282.000 spettatori pari ad uno share dell’1.61%, con Mastella, 199.000 spettatori con l’1.23%, con + Europa. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 798.000 spettatori con il 6.36% di share. Su La7 Atlantide Speciale Regina per Sempre ha registrato 544.000 spettatori con uno share del 3.48% e 253.000 spettatori con il 4.65% nella puntata in onda in seconda e terza serata