Storie Italiane riparte dalla Regina Elisabetta: gli ascolti del debutto

Buono l'esordio di Storie Italiane con Eleonora Daniele: ecco i dati di ascolto del 12 settembre 2022

Esordio il 12 settembre 2022 per Storie Italiane con la sua prima puntata e un racconto di Eleonora Daniele interamente dedicato alla Regina Elisabetta II. Una programmazione rivoluzionata per tutti i programmi del day time che si sono ritrovati, in modo inevitabile, a dover restare legati alle ultime notizie da Londra, dopo la morte della regina Elisabetta. E’ chiaro che per vedere il vero volto di tutti i programmi in onda in tv dovremo attendere che questa ondata passi e prima della fine del mese ( visto che in tanti programmi si parla anche di politica in vista delle elezioni) sarà difficile che accada. E’ successo quindi anche in Storie Italiane, che per un po’ metterà da parte le storie della sua “gente” per occuparsi anche di quello che succede nel Regno Unito, soprattutto quando ci saranno eventi in diretta da seguire, come è accaduto anche nella giornata di ieri.

Gli ascolti di tutti i programmi quindi per il momento, sia in negativo che in positivo, saranno influenzati anche dalla scelta, quasi obbligata di occuparsi di quello che è a tutti gli effetti, un evento storico.

Gli ascolti di Storie Italiane per la prima puntata in onda il 12 settembre 2022

Ci sarà del resto una intera stagione per parlare di tutto il resto e probabilmente questa settimana sarà dedicata in ampia parte alla regina fino a lunedì quando Storie Italiane potrebbe lasciare il posto a una edizione speciale del TG1 che seguirà quasi certamente in diretta i funerali della Regina Elisabetta a Londra ( che si terranno alle 11 orario di Londra).

Gli ascolti della prima puntata sono quindi influenzati da questa necessità di raccontare quello che sta accadendo nel Regno Unito. Ieri il primo viaggio della salma della regina prima del ritorno a casa, a Londra con i suoi figli impegnati nel corteo funebre.

Ma vediamo i dati.

Uno Mattina dà il buongiorno a 739.000 telespettatori con il 18.08%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 778.000 spettatori con il 20.85%. Su Canale5 Prima Pagina segna 465.000 spettatori con il 16.01%. A seguire il TG5 Mattina ha informato 1.073.000 spettatori con il 22.95%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 857.000 spettatori con il 20.08%, nella prima parte, e 787.000 spettatori con il 21.07% nella seconda parte (Saluti: 802.00 – 21.58%). Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 771.000 spettatori con il 16.55%. Buono quindi l’esordio di Eleonora Daniele che tiene testa a Mattino 5 News, non c’è grande distanza tra i due programmi. Forum invece arriva a 1.367.000 telespettatori con il 20.19% e stacca la seconda parte di Storie Italiane.