Disastro Lingo su La7: Caterina Balivo cala pericolosamente

Disastro ascolti per Caterina Balivo e Lingo che crolla: il programma rischia di essere chiuso?

Pessime notizie questa mattina per Caterina Balivo con i numeri della seconda puntata di Lingo. Il programma di La7 non decolla e perde ascolti strada facendo. La puntata in onda il 13 settembre 2022, dopo la curiosità iniziale, cala persino sotto l’1 % di share ( che era già un risultato molto basso). Ovviamente La7 non aveva nessuna ambizione di avvicinarsi alle reti maggiori ma restare almeno in linea con gli ascolti della sua fascia ( tra il 4 e il 5 % incassato con le serie in repliche). Cosa che non sta succedendo visto che la puntata di Lingo di ieri è scesa ancora. Media di 100mila spettatori. Numeri che non possono bastare alla rete e che di certo non piaceranno neppure al direttore Mentana che arriva dopo con il suo Tg.

Benissimo invece Reazione a Catena che ieri ha sfondato il muro dei 4 milioni di spettatori nella fascia del pre serale.

Gli ascolti del 13 settembre 2022: crolla Lingo

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.721.000 spettatori pari al 25.5%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.008.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.517.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.277.000 spettatori (17%). Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 471.000 spettatori con il 3.6% e Blue Bloods 736.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 N.C.I.S. è visto da 608.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.112.000 spettatori pari al 13.9%, mentre Blob segna 907.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 739.000 spettatori (4.2%). Su La7 Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 109.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 331.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 213.000 spettatori (1.4%). Come si può vedere da questi numeri, La7 viene battuta sia da Tv8 che dal Nove. E c’è chi parla già di chiusura anticipata…