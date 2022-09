Barbara d’Urso di nuovo lontana da Matano: La vita in diretta leader

La vita in diretta leader del pomeriggio di Rai 1, bene anche le edizioni speciali del Tg 1 e del Tg5 con le ultime notizie da Londra: gli ascolti

Cambio di strategia per Pomeriggio 5 che ha lasciato da parte le ultime notizie da Londra ( con un approfondimento breve nel programma di Barbara d’urso) ed è ritornato a parlare dei classici casi del programma di Canale 5. Una scelta che non sta pagando in ascolti a quanto pare. Nel pomeriggio del 14 settembre 2022 infatti, è di nuovo La vita in diretta a passare avanti, con Alberto Matano leader della sua fascia. La vita in diretta invece, si sta continuando a occupare, solo di quello che succede a Londra, con tutta la squadra di inviati sul campo e aggiornamenti in tempo reale.

Va detto che ieri sia Rai 1 che Canale 5, hanno seguito l’arrivo del feretro della regina Elisabetta a Westminster e anche per questo probabilmente, Pomeriggio 5 ha fatto una pausa, tornado a occuparsi di casi di cronaca e storie di gente comune. Il pubblico italiano in ogni caso, segue con affetto quelle che sono le ultime notizie da Londra e lo dimostrano anche i dati di ascolto delle due edizioni speciali del pomeriggio, sia il Tg1 che ha superato i 2 milioni di spettatori, facendo meglio del Paradiso delle signore in quella stessa fascia oraria che il Tg5 vicino ai 2 milioni con lo speciale di ieri.

Vediamo i numeri.

Speciale Tg1 e Vita in diretta ottimi numeri per Rai 1

Su Rai1 Tg1 Economia parte da 2.490.000 spettatori con il 20.9%, mentre Oggi è un Altro Giorno dalle 14:09 alle 15 intrattiene 1.474.000 spettatori con il 13.9%. A seguire Speciale Tg1 – Londra saluta Elisabetta II è visto da 2.083.000 spettatori con il 23.6% ( media più alta del Paradiso delle signore che nella sua prima settimana non è mai arrivata a due milioni di spettatori). La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.961.000 spettatori con il 22.1% (presentazione a 1.889.000 e il 22.5%). Vicinissimo Matano anche ieri ai 2 milioni di spettatori.

bene speciale Tg5, Pomeriggio 5 resta indietro

Passiamo a Mediaset. Su Canale5 Beautiful conquista 2.333.000 spettatori (19.4%) e Una Vita 1.929.000 spettatori (18.3%), mentre Speciale Tg5 – L’abbraccio di Londra è seguito da 1.763.000 spettatori (19.7%) e Terra Amara da 1.796.000 spettatori (21.4%). Ottima media quindi sia per Terra amara che per lo speciale Tg5. A seguire Pomeriggio Cinque non riesce a tenere il passo di Rai 1, con una media di 1.607.000 spettatori (19.1%) nella prima parte, 1.583.000 spettatori (17.6%) nella seconda parte e 1.278.000 spettatori (13.2%) ne I Saluti di breve durata.