Federico Quaranta in collegamento da casa: nel salone ha anche una luminaria

Per la prima volta Federica Quaranta mostra la sua casa, che è davvero unica

Federico Quaranta ha in casa una luminaria, l’ha presa ad Otranto e per lui è un’icona. E’ la prima volta che Federico Quaranta si collega dalla sua casa, lo fa per Antonella Clerici in diretta con E’ sempre mezzogiorno. E’ difficile che non lavori e infatti la Clerici commenta che è davvero strano vederlo a casa sua, gli chiede delle vacanze, come mai adesso è fermo e non in giro per l’Italia, al lavoro. Il conduttore spiega che in genere si dice che tra un lavoro e l’altro nei ritagli di tempo si trova spazio per la famiglia e una vacanza, questa volta ha voluto agire al contrario e ha dedicato più di un mese alle donne della sua famiglia, Giorgia e Petra, fermando il lavoro. Mostra le foto della sua compagna e della sua bimba, bellissime. E’ così geloso della sua famiglia, della sua intimità e Antonella Clerici lo ringrazia per quelle immagini; lei le ha viste più volte, Federico Quaranta gliele manda in privato e sa quanto siano importanti per lui, quanto sia importante la privacy.

Federico Quaranta: perché ha una luminaria in casa?

Sta preparando la valigia, mette dentro la sua solita camicia a quadri, gli stivaletti per affrontare le strade impervie in montagna e una borraccia. Federico Quaranta è pronto per partire, torna al suo amato lavoro, perché casa per lui è uno snodo mentre gli uffici sono in giro tra fiumi, montagna e mare.

La luminaria che ha in casa l’ha portata via dalla Puglia, da Otranto dopo una festa di paese che l’aveva emozionato. Sembra un albero di Natale ma non lo è, è però un oggetto che gli ricorda sempre la bellezza della provincia. Dice questo per legarsi alle ricchezze che a breve continuerà a mostrarci in tv raccontando tutto dei paesi che andrà a visitare per il pubblico. La provincia regala i valori importanti che ci permettono di guardare indietro per affrontare il futuro. Inizia da San Vito Lo Capo in Sicilia, luogo meraviglioso come tanti altri.