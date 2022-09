Il dolore di Serena Bortone per la signora che ha perso marito e figlio nel nubifragio di stanotte

La forza e il dolore della signora Adriana commuovono Serena Bortone che cerca di aiutarla. Nel nubifragio ha perso figlio e marito

A Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, luogo della sciagura di questa notte dove sono morti padre e figlio, la signora Adriana che ha perso il marito e il figlio, ha la forza di collegarsi con Serena Bortone. Oggi è un altro giorno ha il triste compito di passare da un argomento allegro e alla politica lasciando tutto lo spazio alle notizie che riguardano il maltempo che ha coinvolto le Marche, purtroppo un nubifragio che ha ucciso più persone. Tra le vittime ci sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea, di 64 e 25 anni. Il papà in pensione, Andrea un futuro ingegnere. Ieri sera pioveva tanto ma nessuno avrebbe mai pensato a una tragedia simile, dice la signora Adriana.

Serena Bortone cerca di aiutare la signora che ha perso marito e figlio nel nubifragio nelle Marche

Hanno voluto tirare fuori la macchina dal garage, pensando all’alluvione del 2014 volevano limitare i danni, hanno invece perso la vita. “Mio figlio è sceso, ha messo in moto la macchina e nel frattempo è andato in garage anche mio marito. Io ho visto che mio figlio è riuscito a fare un tratto della rampa ma poi non so cosa è successo, è tornato giù”. Andrea non era nella macchina, era con suo padre, la sua mamma pensa che abbia cercato di aiutarlo.

“Mamma non ti preoccupare piano piano io arrivo dappertutto mi diceva sempre, era un ragazzo allegro, bravo, bellissimo ragazzo. Mio marito era bravissimo” emozioni che colpiscono così forte Serena Bortone che in quel momento vorrebbe sollevare la signora Adriana da quel dolore così atroce. L’abbraccia forte ma si rende conto che non può bastare, vorrebbe fare di tutto e le consiglia di farsi aiutare, di non restare sola, le chiede se con lei c’è qualcuno. Ha un altro figlio più grande e ha un fratello che ama tanto, saranno loro la sua forza. Difficilissimo lasciare la signora al suo dolore e riprendere da altri argomenti per proseguire Oggi è un altro giorno.