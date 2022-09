Verissimo riparte con grandi ospiti: le anticipazioni del 17 e 18 settembre

Riparte la nuova stagione di Verissimo e la lista degli ospiti di Silvia Toffanin è lunghissima: ecco chi ci sarà

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Verissimo. Si è fatto un gran parlare del programma di Silvia Toffanin, anche per la vicenda legata al divorzio Totti-Blasi, con la convinzione che nella prima puntata del programma, ci sarebbe stata Ilary Blasi a raccontare tutta la sua verità. Ma non sarà così. Silvia Toffanin va per la sua strada e parte con due puntate di Verissimo, ricche di ospiti illustri. E poi chissà, forse nelle prossime settimane anche Ilary Blasi avrà modo di andare dalla sua amica Silvia per raccontarsi, anche se per il momento, sembra che la tattica suggerita dai legali della Blasi, sia quella di tacere. In ogni caso, la Toffanin, può contare sulla presenza di grandissimi ospiti, tra i più attesi ad esempio, Can Yaman, protagonista del 30 settembre 2022 su Canale 5 di Viola come il mare con Francesca Chillemi.

Ma scopriamo nel dettaglio tutti i nomi degli ospiti che parteciperanno alla prima puntata di Verissimo in onda il 17 settembre e poi il 18.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 17 settembre 2022

Nella prima puntata di Verissimo saranno ospiti Can Yaman con Francesca Chillemi e chissà se per la prima volta, si parlerà anche di tutte le voci circolate sul loro conto. In questi ultimi mesi infatti si è detto troppo sul loro conto, senza tenere in considerazione che la Chillemi è una donna impegnata. Forse sarà la volta buona per mettere la parola fine a questa storia.

E poi nella puntata di Verissimo in onda domani, ci sarà anche Gabriel Garko. Il 17 settembre nello studio di Silvia Toffanin anche Lele Spedicato dei Negramaro e la moglie. Dopo il grande successo nel suo viaggio a Pechino Express, sarà ospite di Verissimo anche Victoria Cabello. Per i matrimoni vip, vedremo delle immagini inedite delle nozze di Enrico Brignano con la moglie Flora.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 18 settembre 2022

Domenica, nello studio di Verissimo ci saranno Romina Power con le figlie Crystel e Romina. E a poche ore dal debutto del GF VIP 7, da Silvia Toffanin vedremo anche Orietta Berti e Sonia Bruganelli. E poi spazio alla musica con due star: vedremo Renato Zero ed Elodie . La cantante questa volta parlerà anche della sua prima volta da attrice. E poi le emozioni di Daniele Bossari che per la prima volta parlerà in tv della sua battaglia contro il cancro.