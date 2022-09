Can Yaman e Francesca Chillemi: “Come può il compagno di lei sopportare tutto ciò” sbotta Alessandro Rosica

Le foto di Can Yaman e Francesca Chillemi su Diva e Donna sono davvero troppo intime?

L’ultimo post su Instagram Alessandro Rosica lo dedica a Francesca Chillemi e Can Yaman ma la coppia di attori non sarà felice del pensierino dell’Investigatore Social. Lui è l’esperto in gossip che prova a raccontare la sua verità e se sbaglia chiede scusa, ma quella su la Chillemi e Can Yan resta solo la sua verità. Rosica sembra convinto che i protagonisti di Viola come il mare non siano solo due semplici amici e per dirlo usa un tono forte. Si basa sulle foto che pubblica il settimanale Diva e Donna ma forse sa anche altro. Sul suo profilo Instagram l’Investigatore Social parla di scappatella di quasi un anno fa e di atteggiamenti che un compagno non dovrebbe accettare. Come sempre Can Yaman e Francesca Chillemi restano in silenzio mentre il gossip parla.

Le foto di Can Yaman e Francesca Chillemi su Diva e Donna

Sono foto scattate a Venezia, anche la rivista Diva e Donna dice “La loro intimità forse non è solo finzione” ma Alessandro Rosica ha una sua teoria.

“Come può un uomo “ compagno di Francesca” sopportare tutto ciò? Nonostante la scappatella di quasi un anno fa con Can “perdonata da Stefano” adesso continuano con atteggiamenti abbastanza intimi, io da uomo sarei molto arrabbiato. Capisco che devono guadagnarci tutti, anche lui! Ma a tutto c’è un limite… Per me Stefano Rosso non conta più niente “ soprattutto per la Chillemi “ mi vergogno al loro posto!”. Commenti pesanti ma non è finita.

“Sapete invece quanto adoro e ammiro Can Yaman, ma questa volta credo che debba portare rispetto a quella donna, che ricordiamolo, ha un uomo a casa “anche se conta sempre meno “ purtroppo per Francesca risulta impossibile rispettare il suo compagno!!! Che situazione squallida!”. Davvero troppo ma Rosica continua ancora: “E basta con ste [email protected]@@@te di semplici amici. Io con una semplice amica fidanzata non ci faccio così!! Perché rispetto prima di tutto me stesso, poi la donna e il compagno”.

Le foto le trovate tutte s Diva e Donna in edicola questa settimana ma Can e Francesca non hanno mai negato di avere un legame speciale, di certo tra loro c’è affetto e si vede però le foto non mostrano altro. Alessandro Rosica forse sa altro?

Tra i commenti c’è chi pensa sia una trovata pubblicitaria perché il 30 settembre, data di inizio della fiction che vede protagonisti i due attori, si avvicina.