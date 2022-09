Dove seguire i funerali della Regina Elisabetta II in tv: su Canale 5 speciale Verissimo e streaming

Sarà possibile seguire i funerali della Regina Elisabetta II seguendo una puntata speciale di Verissimo in onda su Canale 5 il 19 settembre 2022

Dove seguire i funerali della Regina Elisabetta II in tv il 19 settembre 2022? La tv italiana si prepara a compiere un grande, grandissimo sforzo per informare e aggiornare in tempo reale tutti i telespettatori che vorranno seguire in diretta quello che succederà a Londra. E’ stato stimato che davanti alle tv di tutto il mondo, dovrebbero esserci almeno 4 miliardi di persone, per quello che sarà l’evento più visto del secolo, battendo le Olimpiadi e anche il funerale di Lady Diana. In Italia sarà possibile seguire il funerale della Regina Elisabetta II in tv su diversi canali. Mediaset ha scelto di affidare a Silvia Toffanin, che condurrà una puntata speciale di Verissimo in collaborazione con il TG5, l’onore di essere la voce narrante dell’ultimo saluto alla Regina. La puntata di Verissimo prenderà il via il 19 settembre alle 11 e farà compagnia al pubblico per tutta la mattinata, per poi proseguire anche nel pomeriggio. Una staffetta vera e propria con il Tg5 che prenderà poi la linea dopo le 14 per proseguire almeno fino alle 17,24 quando si passerà la linea a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

The Queen-Addio alla Regina con una puntata speciale di Verissimo

Lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: “The Queen – Addio alla Regina”. Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni funerali di Stato di Elisabetta II, trasmessi in mondovisione dalle 11.00 ora locale (12.00 ora italiana).

Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in studio a Milano Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Con la collaborazione del TG5, “The Queen – Addio alla Regina” documenterà minuto per minuto l’ultimo saluto alla sovrana che ha guidato per oltre 70 anni il Regno Unito e che si è spenta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre.

Sarà possibile seguire anche in streaming la puntata speciale di Verissimo, per chi non sarà a casa ma si troverà sul posto di lavoro o in viaggio. Basterà sintonizzarsi sull’app ufficiale Mediaset Play per seguire in tempo reale l’ultimo addio alla Regina.

Come cambia la programmazione di Canale 5

Non andranno quindi in onda il 19 settembre 2021 Forum; si fermano anche le soap di Canale 5 Beautiful, Una vita, Un altro domani ( Terra amara è stata sospesa già). Niente day time di Amici.